فيديو: عيادة متنقلة تجوب أنحاء لبنان لإجراء اختبارات فيروس كورونا

قامت الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU بإطلاق مبادرة طبية لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

المبادرة عبارة عن عيادة متنقلة، مجهزة بأحدث التقنيات لإجراء اختبار فيروس كورونا مجاناً لمن هم بحاجة إلى هذه الفحوص في كافة أنحاء لبنان.

هذه العيادة المتنقلة ليست جديدة، فقد ولدت الفكرة منذ نحو ستة أشهر، لكنها كانت للإسعافات الأولية والكشف المبكر عن بعض الأمراض والتوعية، ثم مع تفشي الوباء تم تجهيزها لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أزمة فيروس كورونا

ووفقاً لسعد الزين، مساعد رئيس الجامعة للمشاريع الخاصة فإن هذه المبادرة ولدت بشكل أساسي لتقديم العون للمحتاجين: "هذه مبادرة وطنية لمكافحة انتشار جائحة COVID-19. لقد قمنا ، كمركز طبي للجامعة اللبنانية الأمريكية ، كلية الطب ، بإطلاق هذه العيادة المتنقلة ، التي ستقوم بجولة في جميع المناطق اللبنانية ، ونقدم اختبارات مجانية لـ COVID-19 ، خاصة لأولئك المحتاجين والذين ليس لديهم تأمين طبي خاص أو تأمين اجتماعي ".

وشهد الجنوب اللبناني، وتحديداً النبطية، أول جولات العيادة الجديدة السبت 4 نيسان/ أبريل.

عن هذا يقول حسن وزني ، مدير مستشفى النبطية الحكومي: "لا يوجد اختبارPCR اليوم إلا في عدد قليل من المستشفيات في العاصمة بيروت. واليوم (العيادة المتنقلة) جاءت إلى هذه المنطقة (النبطية ، جنوب لبنان) لإجراء فحوصات للمرضى المحتاجين أو للمترددين في الذهاب إلى بيروت والذين وجدوا صعوبة في الانتظار لفترة طويلة (لإجراء الاختبار) ".