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الصين

الصين تكرم ضحاياها وتنكس الأعلام

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
امرأة تحمل الزهور تكريما لضحايا الوباء في ووهان - 2020/04/04
امرأة تحمل الزهور تكريما لضحايا الوباء في ووهان - 2020/04/04   -   حقوق النشر  أنجي هن غوين/أ ب
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نظّمت الصين صباح اليوم السبت وقفة إجلال وطنيّة لثلاث دقائق، تخليدًا لذكرى وفاة 3326 شخصًا راحوا ضحيّة وباء كوفيد-19 (كورونا) في البلاد.

وعند الساعة 10,00 بالتوقيت المحلّي (02,00 بتوقيت غرينتش)، دوّت الصافرات في أنحاء البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكّان في العالم. وأطلق سائقو السيّارات والقطارات والقوارب أبواقهم احترامًا لذكرى المتوفّين.

وفي مدينة ووهان البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة، والتي انطلق منها الوباء وسَجّلت معظم حالات الوفاة، تجمّع موظّفون يعملون في الحقل الطبّي لإحياء ذكرى الضحايا.

واجتمع الرئيس شي جين بينغ مع القادة الشيوعيين الرئيسيين الآخرين في المجمع الضخم في بكين، الذي يضم مقر السلطة، كما تم تنكيس الأعلام في كل أنحاء البلاد.