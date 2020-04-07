ترامب: الأمريكيون "يصلّون" من أجل شفاء جونسون من فيروس كورونا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الإثنين عن أمله في أن يتعافى سريعاً "صديقه" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أدخل إلى قسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أنّ الأمريكيين "يصلّون من أجله".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي "أريد أيضاً أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جداً عليّ وصديق لأمّتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون".

وأضاف "لقد شعرنا بحزن شديد عندما سمعنا أنّه نُقل إلى العناية المركّزة بعد ظهر هذا اليوم، قبل قليل، الأمريكيون يصلّون من أجل شفائه".

President @realDonaldTrump expressed America's well wishes to Prime Minister Boris Johnson for a speedy recovery. pic.twitter.com/C3AfUuuVyv — The White House (@WhiteHouse) April 6, 2020

ولفت ترامب إلى أنّ واشنطن عرضت على لندن تقديم مساعدة طبيّة إذا لزم الأمر.

محادثة بايدن

كذلك أعلن ترامب أنّه أجرى مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن محادثة هاتفية "ودّية" تناولت الوباء.

وقال: "لقد استمتعت بالحوار، وآمل أن يكون هو أيضاً قد استمتع به". وأضاف "أجرينا محادثة وديّة للغاية"، مشيراً إلى أنّ الحوار بينه وبين نائب الرئيس السابق استمر زهاء 15 دقيقة قدّم خلالها الأخير "اقتراحات".

وفكرة إجراء هذه المكالمة أطلقها في بادئ الأمر بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن يعلن الرئيس الجمهوري المرشّح لولاية ثانية قبوله بها من حيث المبدأ، لكن من دون تحديد أي موعد لتنفيذها.

وتأتي هذه المكالمة في وقت توفّي فيه 1150 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 إلى أكثر من 10 آلاف وفاة من أصل 366 ألف مصاب، بحسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين.