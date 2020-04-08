شاهد: كيب تاون.. مدينة لم تنم ولم تهدأ منذ 350 سنة.. ماذا فعل بها كورونا؟

بدت مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية بشوارعها ومواقعها السياحية الخلابة خاوية على عروشها بسبب العزل الصحي المفروض على سائر البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت لقطات مصورة بطائرة مسيرة غياب المارة والسائحين من مناطق شهيرة كمتنزه الطاولة الوطني الجبلي وحقول النبيذ إبان العزل الذي أقره الرئيس سيريل رامافوزا بدءاً من 26 مارس – آذار الماضي ويستمر حتى 16 أبريل – نيسان الجاري.

وبمقتضى الحجر، يُمنع الأشخاص من الخروج من منازلهم لأداء أي نشاط رياضي بالشوارع أو التوجه للشواطئ كما حُظرت أية تجمعات تضم أكثر من 50 شخصاً.

أ ب

ويستمر العزل في الإضرار بالقطاعات الاقتصادية والصناعية بالمدينة بشكل كبير، وهي لم تكن هائدة يوما، وهي من المدن العالمية التي لا تنام، وه لم تنم منذ ٣٥٠ سنة كما يقول سكانها إلا في زمن كورونا.

جنوب إفريقيا هي اكثر الدول تسجيلاً للإصابات بالفيروس في القارة بما لا يقل عن 1700 حالة كما توفي 13 شخصاً جراء الفيروس بها حتى الآن.