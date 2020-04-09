جامعة سعودية تعلن عن خطوة هامة لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

قال عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز السعودية، إن الباحثين بالجامعة تمكنوا من إكمال خطوة مهمة في سبيل التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال اليوبي للتلفزيون السعودي الرسمي إن الباحثين بمركز الملك فهد للبحوث الطبية تمكنوا بالفعل من عزل الفيروس كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 88 ألف شخص حول العالم.

وأضاف: "عكف مجموعة من الباحثين، والحمد لله جميعهم سعوديون، من أبناء جامعة الملك عبد العزيز المتخصصين بوحدة (أبحاث) الفيروسات، عكفوا على عزل هذا الفيروس والحمد لله نجحوا أمس تمهيداً لتطوير لقاح له".

#عاجل_السعودية | مدير جامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي عبر منصة برنامج #كلنا_مسؤول: مركز الملك فهد للبحوث الطبية في الجامعة طوروا لقاح لفايروس #كورونا عام 2012م وقريبًا سيوزع في الأسواق، وبالنسبة لـ فايروس #كورونا المستجد تم عزل الفايروس تمهيدًا لتطوير لقاح له. pic.twitter.com/KeFxCkiMCY — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 8, 2020

وطبقاً لليوبي، سيتم اختبار اللقاح الجديد على الحيوانات أولاً قبل أن تؤخذ الموافقات الرسمية والتدابير اللازمة لبدء استخدامه بالاختبارات السريرية على البشر.

وسجلت السعودية 41 حالة وفاة من بين 2900 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 حتى الآن.

كذلك أعلن اليوبي عن توصل باحثي الجامعة إلى لقاح مضاد للفيروس المتسبب في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (سارس) وهو أحد الفيروسات التاجية من سلالة كورونا وأدى لوفاة حوالي 400 شخص في السعودية منذ ظهوره بالمملكة عام 2012.

وقال إن اللقاح في طور الإنتاج التجاري وسيوزع في الأسواق السعودية قريباً.