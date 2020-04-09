شاهد: الصمت يخيم على شوارع برشلونة بسبب فيروس كورونا

أصدرت الشرطة الكتالونية تقريراً مصوراً بطائرة مسيرة يظهر شوارع مدينة برشلونة خالية من مظاهر الحياة التي عادة ما كانت تنبض بها طوال العام.

ويأتي ذلك في ظل فرض السلطات إغلاق تام لجميع أوجه وأنشطة الحياة اليومية في ظل الارتفاع الشديد في أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلنت السلطات اليوم الخميس عن تسجيل 683 وفاة وحوالي 5800 إصابة جديدة جراء الفيروس وذلك على الرغم من انخفاض الحصيلة اليومية للوفيات والإصابات خلال الأيام الماصية مقارنة بالأسبوع الماضي.

ووصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 152 ألف حالة بينما تنتظر السلطات موافقة البرلمان على تمديد الإغلاق وحالة الطوارئ لمدة أسبوعين إضافيين.