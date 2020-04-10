شاهد: إسباني في 93 من العمر يتغلّب على كوفيد 19

"رأيتُ نفسي ميّتاً"

كما هو معلوم، فإن فيروس كورونا لا يمنح فرصة كبيرة للعيش حين يطال الكبار في السن، لكن بالرغم من ذلك توجد بعض الحالات التي تغلبت على خطر الفيروس وتحدّت جميع الإحصائيات والوقائع الملموسة.

فيسنتي هو واحد من بين هذه الحالات. نجا الإسباني البالغ من العمر 96 عاما بعد أن قضى أسبوعين كاملين يصارع المرض.

يقول فيسنتي عندما تخلص من هذه الوعكة: "شاهدتُ الموت وتمنيتُه".

وأضاف: "رأيتُ نفسي ميّتا"

"أنتم أبطال"

أصبح الآن بإمكان الرجل الذهاب إلى بيته في مدينة فيلالبا، لقد جاءت حفيدته لإصطحابه.

حين همّ بمغادرة المستشفى، طغت عليه مشاعر العرفان والإمتنان تجاه كافة الطاقم الطبي الذي سهر على علاجه، قال لهم والدموع تنهمر من عينيه:

"أنتم أبطال".

حين وصل إلى منزله، صفّق له أفراد العائلة مرحّبين بعودته سالما، لكن عليه الآن أن يُراقب نفسه جيدا تحت العزلة لفترة من الزمن.

كان فيسنتي سعيدا جدا بالعودة إلى حضن العائلة، مثل أكثر من 52000 إسباني تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.