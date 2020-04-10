شاهد: الإغلاق التام في فرنسا فرصة نادرة لظهور الحيتان الضخمة قبالة ساحل مرسيليا

بينما ينعزل الناس في منازلهم، طوعا أم كراهية، للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، تجد الحيوانات البرية متعتها في التجوال، مستفيدة بذلك ممّن قد يضيّق عليها حرّيتها من بني البشر.

من بين هذه الحيوانات، نجد الحيتان الضخمة، التي تم إلتقاط صور رائعة لزوجٍ منها في قلب مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل الجنوب الفرنسي.

تم تصوير هذا الزوج الرائع من الحيتان، بالقرب من منتزه كالانك الوطني، الذي يعد محمية طبيعية تشتمل على مناظر طبيعية خلابّة، ليس بعيدا عن مدينة مرسيليا الساحلية المتوسطية العامرة بالسيّاح عادة، لكنها الآن مثل باقي المدن الفرنسية تعيش في ظل الإغلاق التام المفروض من قبل السلطات كإجراء وقائي لمواجهة تفشي الوباء.

تعد هذه الحيتان من أكبر أنواع الثدييات، حيث تزن قرابة 70 طنًا ويصل طولها إلى 20 مترًا (65 قدمًا).

يقول ديدييه ريولت، الذي يرأس مجلس إدارة هذا المنتزه الوطني، إنه من النادر جدًا العثور على هذه الحيتان في هذه الأماكن القريبة من مياه المحمية.

وصرح ريولت لوكالة أسوشيتد برس بأن "غياب النشاط البشري هو السبب في ظهور الحيتان أكثر هدوءًا وثقة في نفسها في إعادة اكتشاف ملعبها الذي تتخلى عنه عندما تكون هناك حركة بحرية".

يُشار إلى أن ملايين الأشخاص مُقيدون في تحركاتهم بسبب العزل المنزلي، في ظل الجائحة العالمية التي اصابت ما لا يقل عن 1490790 شخصًا، وأودت بحياة أكثر من 88000 شخص في جميع أنحاء العالم.