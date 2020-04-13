وفاة حاخام إسرائيل السابق إلياهو باكشي دورون جرّاء إصابته بكورونا

توفي حاخام إسرائيل السابق إلياهو باكشي دورون، مساء أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو في بيان صباح اليوم الاثنين: "من المؤسف أن الحاخام باكشي-دورون قد أصيب بفيروس كورونا ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه".

وكان إلياهو باكشي دورون الذي عمل كبير حاخاميين للسفارديم أو اليهود الشرقيين بين العامين 1993 و2003، توفي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عن عمر يناهز الـ79 عاماً إثر تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا في مشفى القدس.

وأوضحت إدارة مشفى القدس في بيان أن الحاخام باكشي دورون دخلها قبل أيام و كان يعاني بالاصل أمراضا وقد تدهورت حالته الصحية بعد اصابته بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت مساء أمس الأحد، في بيان لها عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 11,145 شخصاً، فيما بلغ عدد الوفيات 103 حالة.

وذكر بيان الصحة الإسرائيلية أن 183 من الإصابات في حالة حرجة، وأن 155 في حالة متوسطة، وأن 9077 في حالة طفيفة، وأن 183 من الإصابات يعيشون على أجهزة تنفس.