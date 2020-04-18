شاهد كيف أثر فيروس كورونا على حركة الطيران في سماء أوروبا

تأثر قطاع الطيران في أوروبا بشكل كبير جراء تفشي فيروس كورونا وفرض إجراءات الإحتواء والإغلاق في أغلب البلدان. وتهاوت حركة الطيران فوق القارة الأوروبية بشكل كبير منذ منتصف شهر مارس/ أذار الماضي بعد تعليق الرحلات الجوية وغلق المطارات.

ونشرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الطيران بيانات وصور لتأثير جائحة كورونا على حركة الطيران في أوروبا، حيث ظهر الفضاء الجوي الأوروبي شبه خاليا من الطائرات يوم السبت 18 آبريل/ نيسان 2020 مقارنة بتاريخ 16 أبريل/ نيسان 2019.

وغرد مدير الوكالة إيامون بريمان على حسابه في تويتر قائلا "4162 رحلة فقط يوم الخميس 16 مارس في الشبكة الأوروبية، انخفاض بـ 87 بالمئة مقارنة بنفس اليوم من العام الماضي.

وبدت حركة الطيران شبه معدومة فوق فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.

وأضاف بريمان في تغريدة أخرى "توجد أكثر من 5000 طائرة متوقفة في جميع أنحاء أوروبا "