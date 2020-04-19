رئيس نادي ليل: أسعار النجوم الكبار لن تنخفض بسبب أزمة كورونا

اعتبر جيرار لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي في حديث مع وكالة فرانس برس أن الانخفاض المحتمل في أسعار سوق انتقالات كرة القدم المقبلة بسبب أزمة فيروس كورونا، لن يقلق اللاعبين الكبار رغم أنه يشكك في حدوث صفقات انتقال من العيار الثقيل هذا الصيف.

وكان ليل حل وصيفا لباريس سان جرمان بطل الموسم الماضي في الدوري الفرنسي، فتأهل الى دوري ابطال اوروبا حيث حصد نقطة يتيمة في دور المجموعات، ويحتل راهنا المركز الرابع في الدوري قبل توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

سؤال: هل تتوقعون انخفاضاً قوياً في قيمة الانتقالات الصيفية؟ بعض الخبراء يتحدثون عن انكماش بقيمة 25%...

جواب: "على غرار أي سوق، إذا حصل انكماش فسيحدث ذلك في المستوى الأدنى أو المتوسط. من سيعاني أكثر شيء على سبيل المثال، هو لاعب بين 26 و28 عاماً، وهو جيد جدا لكنه ليس خارقاً. الفريق الذي سيبحث هذا النوع من اللاعبين يمكنه الاختيار بين 30 و40 ملفاً، وبما أن العرض كبير، سيكون متاحاً لأصحاب الطلب تخفيض الأسعار.

لكن من المستحيل تحديد هذا الانكماش مقدّماً. وأعتقد أن أسعار اللاعبين الأبرز لن تنخفض، لأن الأندية الثرية ستتبارز على خطف خدماتهم. الجزء الأعلى من السوق، مع أسعار فوق 60-70 مليون يورو، لن تتحرك كثيراً، لأن عدد اللاعبين فيها ليس كبيراً. لا أعتقد أننا سنشاهد انتقالاً بالغ الضخامة بقيمة 130 أو 150 مليون يورو هذا الصيف، إلا أن المفاجآت واردة".

س: هل تعتقد أن الدوري الإنجليزي سيستثمر أقل في سوق الانتقالات المقبلة؟

ج: "من الصعب معرفة ذلك، لكن الأندية تستعد لسوق الانتقالات. هناك عدة اندية تقليدية وثرية جداً لم تكن في موقع جيد في الترتيب وقت تعليق المنافسات، أو لم تكن مواسمها الأخيرة جيدة مثل مانشستر يونايتد وأرسنال وحتى توتنهام. لا أعتقد أنها ستقدم على انتقالات بالغة الضخامة لكن انتقالات هامة. السباق محموم جداً في إنجلترا، ولا يمكنهم ترك الآخرين يبتعدون عنهم.

اقتصاد هذا النوع من الأندية يتطلب نتائج جيدة، وللخروج من سلسلة سلبية بعد موسم سيء يجب تقوية صفوفهم. الجميع سينتبه، لكن هناك من يرى أنه في فترة الأزمات يمكن قلب الطاولة".

س: بحسب الصحف الأجنبية، تلقى نادي ليل أخيراً ثلاثة عروض هامة. هل يثبت ذلك أن النادي لن يعاني كثيراً هذا الصيف، حتى لو كان نموذجه مبنياً على تداول اللاعبين؟

ج: "في الواقع تلقى ليل ثلاثة عروض مؤكدة في الأسبوعين الأخيرين، اثنان منهما من إنجلترا. أعتقد أن انخفاضاً محتملاً للأسعار لن يؤثر سلباً على ليل لأننا نملك لاعبين شبان لديهم إمكانات هائلة وهناك طلب كبير عليهم.

لن يرحل سوى ثلاثة أو أربعة لاعبين، وليس عشرة، لذا لن يؤثر هذا الأمر على سوق الانتقالات لدينا. ليل في وضع خاص لأننا خضنا دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حققنا فترة انتقالات اخيرة جيدة صيفاً وكان عامنا قياسياً على صعيد التسويق وشباك التذاكر، لذا فنحن لا نعتمد على التداول".