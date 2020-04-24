Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المملكة العربية السعودية

شاهد: الحرم المكي فارغ من المصلين والمعتمرين في الجمعة الأولى وأول أيام رمضان المبارك

محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
صورة جوية للمسجد الحرام في مكة - أ ف ب
صورة جوية للمسجد الحرام في مكة - أ ف ب   -   حقوق النشر  BANDAR ALDANDANI / AFP
حجم النص Aa Aa

أظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام الحرم المكي فارغا من المصلين في أول أيام شهر رمضان الذي يوافق هذا اليوم الجمعة الـ 24 أبريل-نيسان. وفي إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا قامت المملكة العربية السعودية بفرض حظر غير مسبوق على الصلاة في المساجد والتجمعات الدينية خلال شهر رمضان.

وعادة ما تشهد المملكة توافد عشرات آلاف المعتمرين لآداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، لكن السلطات اتخذت قرارا بتعليق مناسك العمرة والصلاة في المساجد في وقت سابق من هذا العام لمنع تفشي الفيروس وسط المعتمرين. وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت إلى وقف بعض الأنشطة الرمضانية للحد من التعرض للإصابة.

وكانت السلطات في المملكة قد أقامت مساء الخميس، أول صلاة تراويح بأول ليلة من الشهر الفضيل في المسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث أخذ المسؤولون في الحسبان جميع التدابير الوقائية وتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم. وتمّ وضع كاميرات حرارية عالية الدقة لكشف درجات حرارة الأشخاص أثناء الدخول للمسجد.