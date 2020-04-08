السعودية: حظر زيارات الوالدين المنفصلين لأولادهم للحد من انتشار كورونا

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتعليق الأحكام القضائية المتصلة بتمكين أحد الوالدين المنفصلين من زيارة أبنائهم وذلك ضمن إجراءات المملكة للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه تم إعلام الآباء بالتعليق الجديد عبر رسائل نصية هاتفية.

ويأتي التعليق ضمن حزمة من الأوامر الملكية المتعلقة بأحكام قضائية لمحاربة انتشار الفيروس، تضمنت أيضاً تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحقوق الخاصة والإفراج المؤقت عن المدانين بها.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في السعودية ما لا يقل عن 41 حالة من بين 2750 إصابة مؤكدة.

وحذر وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة من أن ما بين 10 آلاف و200 ألف قد يصابون بالفيروس في المملكة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في عموم الشرق الأوسط حوالي 130 ألف حالة تتصدرهم إيران بحوالي 65 ألف إصابة حتى الآن.