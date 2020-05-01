إطلاق سراح العقل المدبر لعملية السطو على كيم كاردشيان في باريس

أفادت مصادر قضائية فرنسية، أنه تم إطلاق سراح عمر أيت خداش الذي يشتبه بأنه العقل المدبر لعملية السطو التي تعرضت لها النجمة الأمريكية كيم كاردشيان في تشرين الأول/أكتوبر 2016 في باريس، يوم أمس الخميس من سجن في بوفيه شمال فرنسا حيث كان يمضي عقوبة في قضية أخرى.

وأشارت النيابة العامة في منطقة نانتير قرب باريس إلى أن الرجل الستيني الملقب "عمر المسنّ" بات طليقا وهو قيد الإقامة الجبرية بعدما أفاد من تخفيف للعقوبة على صلة بالأزمة الصحية.

وحُكم على هذا الرجل وهو طاه وصاحب مطعم سنة 2017 بالسجن خمس سنوات في إطار قضية السطو مع حجر الحرية في ضاحية نويي سور سين الراقية قرب باريس سنة 2015.

وكان القضاء قد رفع قرار توقيفه رهن التحقيق قبل أسابيع في قضية كيم كارداشيان.

وأشادت وكيلة الدفاع عنه كلويه أرنو في اتصال مع وكالة فرانس برس بإطلاق سراح موكلها مؤكدة أنه "نتيجة سنوات من الكفاح بلا هوادة لمصلحة هذا الرجل الذي تختلف شخصيته الحقيقية كثيرا عن الصورة المرسومة له كلصّ كبير".

وليل الثاني إلى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2016، اعتدى خمسة لصوص على الحارس الليلي في دارة فندقية خاصة في وسط باريس نزلت فيها نجمة تلفزيون الواقع. ثم صعد اثنان منهم وهما مقنعان ومتنكران بلباس الشرطة إلى شقة كيم كاردشيان وأوثقا يديها وحجزاها داخل الحمام.

وسرق اللصوص خاتما قدرت قيمته بأكثر من أربعة ملايين يورو إضافة إلى الكثير من الحلي من الماس والذهب. وفاقت قيمة المسروقات تسعة ملايين يورو.