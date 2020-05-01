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المملكة المتحدة

تجارب سريرية على لقاح محتمل لفيروس كورونا في بريطانيا

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بقلم:  يورونيوز
AstraZeneca
AstraZeneca   -   حقوق النشر  Jeff Chiu/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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وقّعت مجموعة أسترازينيكا البريطانية للدواء اتّفاق شراكة مع جامعة أوكسفورد لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا يجري العمل على اختباره سريريا في بريطانيا، وفق ما أعلن الطرفان.

وبدأت الأسبوع الماضي التجارب السريرية على اللقاح المحتمل الذي طوّره معهد جينير في أوكسفورد. وقد تطوّع مئات الأشخاص ليكونوا جزءا من الدراسة التي تلقّت تمويلا من الحكومة البريطانية بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 24.7 مليون دولار.

وقال بيان مشترك صادر عن أسترازينيكا وأوكسفورد، إنّ "التعاون يهدف إلى تقديم لقاح محتمل يعرف باسم تشادوكس 1 إنكوف-19 ويعمل معهد جينير ومجموعة أكسفورد للقاحات في جامعة أوكسفورد على تطويره". وأضاف البيان "بموجب الاتّفاق، ستكون أسترازينيكا مسؤولة عن تطوير اللقاح وتصنيعه وتوزيعه في أنحاء العالم".

وأشار إلى أنّ المعلومات حول المرحلة الأولى من التجارب قد تصبح متاحة الشهر المقبل، لافتا إلى أنّ التقدّم نحو المرحلة الأخيرة من التجارب قد تتم في منتصف العام الحالي.

يأتي ذلك في وقت أعلن خبير الأوبئة الأمريكي أنطوني فاوتشي الأربعاء أنّ عقار رمديسيفير أظهر "أثراً واضحاً" في مساعدة مرضى كوفيد-19 على التعافي، معتبراً أنّ ذلك يشكل دليلا على أنه يمكن وقف فيروس كورونا عبر دواء.