بريطانيا: جامعة أوكسفورد تبدأ اختبار لقاح لكوفيد-19 على البشر

بدأ فريق من علماء جامعة أوكسفورد اليوم الخميس أولى التجارب السريرية على البشر لتطوير مصل مضاد لفيروس كورونا.

وقال البروفيسور أندرو بولارد، الذي يقود البحث، إن التجارب قد تستمر لمدة عام كامل إلا أن تحديد فاعلية المصل في مكافحة الفيروس من عدمها قد تتضح خلال عدة أشهر.

وأضاف: "من الأكيد أنه إذا جرت الأمور دون وقوع مشاكل بعملية رفع الإنتاج، ستتوفر الملايين من الجرعات بحلول الخريف، ولكن سيتطلب الأمر وقتاً اطول للوصول إلى حجم الإنتاج الذي نحتاجه للسيطرة على هذا الوباء".

وتمول الحكومة البريطانية برنامجين للتجارب السريرية من أجل التوصل لمصل مضاد للفيروس، حيث خصصت 20 مليون جنيه إسترليني (22.8 مليون يورو) لعمل فريق جامعة أوكسفورد بالتوازي مع 22 مليون جنيه (25.7 مليون يورو) لتجارب كلية إمبيريال.

وأكد وزير الصحة الريطاني أن بلاده ستستثمر بشكل أكبر في إنتاج المصل حال نجاح أحد الفريقين في التوصل إليه.

ولكنه حذر من أن التجارب تستغرق العديد من محاولات الخطأ والإجادة وهو ما يحتاج وقتاً طويلا.