غرامة قاسية تنتظر "المُهملين" من ركاب وسائل النقل العام في بلجيكا

أصبح ارتداء الكمامة أو استخدام وشاح لتغطية الفم والأنف إلزامياً في وسائل النقل العام في بلجيكا حيث سيطبق الإجراء على أي شخص فوق سن 12 عاماً وعدم الامتثال للقانون يعرض المخالفين لغرامة تصل إلى 250 يورو.

التخفيف التدريجي لإجراءات القيود المفروضة في بلجيكا

جاء هذا القرار في إطار التخفيف التدريجي لإجراءات القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا حيث سيسمح لعدد أكبر من الأعمال التجارية باستئناف نشاطها.

وأعلنت شركة النقل العام في بروكسل (STIB) أن موظفيها سيساعدون في فرض الامتثال للتدابير من خلال عمليات التدقيق المشتركة التي يقوم بها منتسبوها بالتعاون مع رجال الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشركة فان هام في حديث ليومية "ذا براسل تايمز" الناطقة بالإنجليزية " إن كل شيء سيخضع للمراقبة المكثفة للتأكد من احترام الإجراء" مضيفاً أن "كل الأشخاص ممن يرفضون تغطية أفواههم وأنوفهم سيعرضون أنفسهم لغرامة بمقدار 250 يورو".

مراقبة المخالفين عبر الفيديو

ويقوم نظام المراقبة عن كثب الذي تحدث عنه مسؤول شركة النقل العام في بروكسل على نظام تعقب الأشخاص باستخدام جميع الأساليب بما فيها كاميرات الفيديو.

وتعمل شركة النقل العام في بروكسل بمعدل تشغيلي يوازي 80 في المائة.

سعر الكمامة أقل من يورو واحد

هذا وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق أن تباع الكمامات في جميع المحلات التجارية الكبرى وبمقدار أقل من يورو لكل قناع بعد أن تم تخفيض الضريبة على الكمامات و المواد المطهرة لتصل إلى 6 ٪.

شرطة أنتويرب تصادر كمامات

ووفقاً لتقرير صحيفة “هيت لاتيست نيوز“، صادرت شرطة أنتويرب خلال عطلة نهاية الأسبوع، صندوقاً لكمامات من متجر أحد اللحامين، حيث كان يبيعها بسعر 50 يورو للقناع الواحد.

إجمالي الوفيات في بلجيكا يصل إلى 7924 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة الفدرالية تسجيل 361 حالة جديدة بالفيروس اليوم الإثنين ليصل إجمالي الاصابات في بلجيكا الى 50267 أما إجمالي الوفيات فبلغ 7924 حالة.

بلجيكا تجاوزت ذروة كورونا

وفي العشرين من الشهر الماضي قال مسؤولون في قطاع الصحة إن أزمة فيروس كورونا في بلجيكا تجاوزت الذروة فيما يبدو مع انخفاض عدد الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات بمرض كوفيد-19 إلى أدنى معدل خلال شهر.