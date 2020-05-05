في زمن كورونا... "واغيو ساندو" طبق الحجر الصحي المثالي والأشهى

في ظل حالة الإغلاق التي يعيشها العالم أجمع جراء فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح شتى بقاع الأرض، وأجبر الملايين من المواطنين على التزام منازلهم، يبحثون يوميا عن أساليب تساعدهم في القضاء على حالة الملل والعزل التي يعيشونها، بات المطبخ الملاذ الآمن ليس فقط بالنسبة للنساء إنما للرجال أيضا، وتحول إلى حلبة لتفجير المواهب.

وخلال الأسابيع الماضية غزت فيديوهات تحضير الطعام وسائل التواصل الاجتماعي. ولم تقتصر هذه الخطوة على عامة الناس فقط، بل سارع الفنانون في العالم العربي على وجه الخصوصية والعالم بشكل عام لتحويل منصاتهم إلى مطابخ يقدمون من خلالها أشهى المأكولات، في خطوة اعتبرها البعض "مفيدة ومسلية في آن واحد".

إليكم في هذه الحلقة من "تايست دبي" طريقة تحضير شطيرة "واغيو ساندو". طبق الحجر الصحي المثالي من مطعم "كوشياكي" بدبي ومن تحضير الشيف ريف الياباني.

يورونيوز

ويقول الشيف ريف إنه يفضل أن تكون اللحمة متوسطة الطبخ، "بهذه الطريقة يمكنك اكتشاف نوعية اللحمة".

وتابع "تطبخ لدقيقتين أو ثلاثة، على درجة حرارة تتراوح من 165 إلى 175. إنها تختلف عن شواء اللحم على المشواة، أثناء وجودها في المقلاة".

يورونيوز

العمل في زمن الإغلاق

ويؤكد الشيف ريف أن العمل تضرر كثيرا منذ أسابيع بسبب التدابير التي فرضتها السلطات في الإمارات لكبح استشراء الفيروس القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية وانتقل لاحقا ليصل إلى كل بقاع الأرض.

إلا أن طلبات الزبائن الخارجية كانت جيدة جدا وأبقتهم صامدين.