بريطانيا: وفاة مراهق جرّاء إصابته بمرض يرجح أنه مرتبط بكوفيد-19

توفي في بريطانيا مراهق في الرابعة عشرة لا يعاني من أي مرض آخر، جراء التهاب تشبه أعراضه تلك الناجمة عن داء كاواساكي ويرجح أن يكون على ارتباط بفيروس كورونا المستجد، على ما قال الفريق الطبي المشرف عليه لمجلة "ذي لانسيت".

وكان المراهق ضمن مجموعة من ثمانية أطفال أصيبوا بهذا المرض النادر ويعالجون منذ نيسان/أبريل في مستشفى إيفيلينا للأطفال في لندن.

وقد أمضى ستة أيام في قسم العناية المركزة وثبتت إصابته بكوفيد-19 بعد وفاته على ما قال اطباؤه للمجلة العلمية. وقد شفي الأطفال الآخرون على ما أوضحت المديرة الطبية للمستشفى سارا هانا لوكالة "برس أسوسييشن" البريطانية للأنباء.

وقد أدخل نحو خمسين طفلا مصابا بهذا المرض الذي يتسبب بالتهابات خطرة حتى الثلاثاء إلى هذا المستشفى اللندني وتمكن نصفهم تقريبا من مغادرته على ما أكدت هانا.

وأشارت إلى أن غالبيتهم هم في سن المدرسة وبعضهم دون الخامسة موضحة أن أكثريتهم كانوا بصحة جيدة قبل إصابتهم بالمرض فيما ثبتت إصابة "عدد صغير" منهم بكوفيد-19.

ويشبه هذا المرض الذي ظهر في الفترة الأخيرة مرض كاواساكي الذي يضرب الأوعية ويصيب الأطفال وتبقى أسبابه مجهولة.

ومن بين الأعراض المسجلة لدى المرضى أكانوا مصابين بكوفيد-19 أم لا، حمى مرتفعة وأوجاع في البطن ومشكلات في المعدة والتهاب في عضلة القلب.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانوك قال نهاية نيسان/أبريل إن السلطات الصحية تحاول إقامة رابط بين كوفيد-19 وهذا المرض. وقد سجلت عشرات الحالات في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ولم يثبت بعد بشكل قاطع الرابط مع كوفيد-19 إلا أن العلماء يرجحون وجوده.