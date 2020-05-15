العاهل الأردني يحذر من "صدام كبير" مع إسرائيل إذا ضمّت أجزاء من الضفة الغربية

حذر الملك عبد الله الثاني من وقوع "صدام كبير" بين الأردن وإسرائيل حال قيام الأخيرة بالإقدام على خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال الملك خلال حوار نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية اليوم الجمعة: "إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف: "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات ولكننا ندرس جميع الخيارات إذا جرى الضم".

وشدد الملك على أن حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو السبيل الوحيد من المضي قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف: "القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرف في المنطقة".