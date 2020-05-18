بالصور: فيروس كورونا يحول زفاف ثنائي سريلانكي إلى عمل خيري

لم يشعر الثنائي دارشانا وبواني بأي انزعاج من إلغاء خططهما لحفل زفافهما الكبير الذي كان موعده في الربيع، بل على العكس تماماً، فقد قاما عوضاً عنه بشيء أهداهما سعادة أكبر على ما يبدو.

الثنائي السريلانكي كان يخطط لزفاف ضخم في السابع والعشرين من أبريل في ماليمبادا على بعد 160 كيلومتراً من العاصمة كولومبو. أمضيا أشهراً بالتخطيط لتتحطم بعدها أحلامهما بحفل، يضم أهلهما وأصدقائهما، على صخرة الواقع الجديد الذي أنتجه تفشي فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق العامة التي فرضت في كل العالم تقريباً.

تلقى الخطيبان الكثير من النصائح لتأجيل العرس، ومع تخفيف القيود ورفع حظر التجول خلال ساعات النهار كان بإمكانهما إقامته مع مراعاة بعض الإجراءات الوقائية، لكنهما آثرا ألا يفعلا ذلك.

اختار دارشانا، الذي يمتلك متجراً صغيراً، وخطيبته بواني، التي تعمل في مختبر في إحدى المدارس الحكومية، الاحتفال مع الفقراء والمحتاجين حولهم.

وعن هذا قال دارشانا "ما فعلناه هذه المرة جعلنا سعداء للغاية. لا كلمات تصف سعادتنا".

بملابس الزفاف طاف العروسان على أبواب خمسين عائلة من جيرانهم المحتاجين حاملين لهم مواد غذائية وألعاباً للأطفال.

وزعوا كيساً لكل بيت، احتوى كل كيس منهم على أرز وبطاطا وبصل وشعير وفول الصويا وعدس وشاي وسكر وملح.

أ ب

أ ب