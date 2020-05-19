ليبرون جيمس: لم نفقد الأمل في استئناف موسم كرة السلة الأمريكي بعد

أكد نجم كرة السلة الأمريكية ونادي لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس بانه يتطلع لمزاولة اللعبة مجددا شرط ألا يشكل ذلك خطرا على صحة اللاعبين وعائلاتهم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأعرب جيمس عن امله في استئناف دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عاجلا وليس آجلا وقال "بالتأكيد لم نستسلم بما يتعلق بانهاء الموسم".

وأضاف جيمس الذي يحتل فريقه ليكرز صدارة المجموعة الغربية ويبدو من أبرز الفرق للمنافسة على اللقب "الأمر لا يتعلق بي وبزملائي ونادي لوس أنجليس ليكرز، ثمة الكثير من اللاعبين الذين أعرفهم يريدون اللعب. بطبيعة الحال، لا نريد تعريض حياة أي من اللاعبين أو عائلات اللاعبين إلى الخطر".

وتابع "إنه وباء لا نملك أي فكرة عنه، لا نستطيع السيطرة عليه. سنستمع إلى الناس الذي يتابعون هذا الوباء، الأعداد والبيانات".

ويملك ليكرز ثاني أفضل سجل في الدوري هذا الموسم وراء ميلووكي باكس متصدر المجموعة الشرقية وضمن كلاهما بلوغ الأدوار الإقصائية من البلاي أوف.

ولا يزال موعد استئناف الدوري الأمريكي للمحترفين الذي توقف في اذار/مارس الماضي إثر ظهور أول حالة ايجابية تخص لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير، مجهولا على الرغم من ان الرابطة وضعت سيناريوهات عدة.

وقدم مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين آدم سيلفر، خريطة طريق لاستئناف الموسم، مع مخطط حصر مكان المباريات في مدينة أو اثنتين قد تكونان أورلاندو (شرق) ولاس فيغاس (غرب)، لكن أي قرار بهذا الشأن لن يصدر قبل حزيران/يونيو على حد قوله.

ولدى توقف النشاط، كان يتبقى شهر من مباريات الدوري المنتظم، بينما كان من المقرر أن تبدأ في نيسان/أبريل، منافسات الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" التي عادة ما تمتد لفترة شهرين.