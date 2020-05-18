امرأة روسية تضع مولودا مصابا بكوفيد-19

وضعت أم مولودها الجديد كشفت التشخيصات الطبية أنه مصاب بفيروس كورونا، وأفاد مصدر طبي بالمستشفى الواقع في مدينة بيسلان بمنطقة أوسيتيا الشمالية بالقوقاز في روسيا أن الأم كانت مصابة بكوفيد-19 ونقلت العدوى إلى مولودها.

من جانبه نقل التلفزيون المحلي عن رئيس وحدة التوليد بالمستشفى حسن تاجاييف قوله: " إن 17 من أصل 35 امرأة كانت على وشك الولادة أظهرت التشخيصات الطبية أنهن مصابات بكوفيد-19". مضيفا "أن الأم ومولودها موجودان بمنزل العائلة" مشيرا إلى أن "وضعهما الصحي في تحسن".

وروسيا، التي تبدأ هذا الأسبوع تخفيفا حذرا للعزل بعد شهر ونصف من التدابير الصارمة، هي ثاني بلد أكثر تضررا جراء الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات مع إجمالي 281 ألفا و752 إصابة مسجلة ووفاة 2631 شخصًا .وشكك معارضون في تطابق أعداد الوفيات الرسمية مع الواقع متهمين السلطات بتعمد خفضها.

فلسطين.." سيلا " مولود لأم مصابة بفيروس كورونا

أعلن المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي د. أحمد البيتاوي السبت الماضي عن ولادة ثاني طفل لأم مصابة بفيروس كورونا في فلسطين بعد الطفل "تيم" الذي تم إنجابه بالمجمع قبل عدة أيام .وأفادت إدارة مجمع فلسطين الطبي أن الطفله التي أطلق عليها أهلها اسم "سيلا" هي طفلة المريضه أ. س. من محافظة نابلس وعمرها ٢٢ عاما والتي كانت قد أصيبت بالفيروس بعد الاختلاط مع زوجها العامل بمصنع الدجاج في عطروت وتم حجرها في فنادق باشراف قسم رعاية الأم والحوامل في مديرية صحة رام الله .

وفي السابع من الشهر الجاري أعلنت الطواقم الطبية الفلسطينية، ولادة طفلا في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، لأم من الخليل جنوبي الضفة، وهي مصابة بفيروس كورونا، أُطلق عليه اسم "تيم".

" سيلا " ثاني مولود لأم مصابة بفيروس كورونا في فلسطين السبت ٢٠٢٠/٥/١٦ اعلن المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي د. احمد... Publiée par ‎مجمع فلسطين الطبي- رام الله‎ sur Vendredi 15 mai 2020

الصين..أول مولود يصاب بكورونا

وفي فبراير نقلت وسائل إعلام صينية عن ولادة أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك عند اكتشاف إصابته بعد ساعات من الولادة.وتعتبر هذه الحالة الأولى لمولود جديد مصاب بفيروس كورونا، وسبق أن أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا، طفلة معافاة تماما من المرض.

إيران.. ثاني إصابة مولود جديد بكورونا

وفي مارس الماضي نقلت وكالة مهر الإيرانية عن عضو الهيئة التدريسية بجامعة العلوم الصحية في مشهد أحمد فرهات قوله: "أظهرت نتائج فحص أجريت على مولود جديد إصابته بالفيروس بعد الاشتباه بإصابة والدته". مضيفًا: "عانى المولود صعوبات تنفسية في أول 24 ساعة بعد ولادته، وحاليًا يستطيع التنفس دون الحاجة لوحدة دعم".

البيرو..ثالث مولود يصاب بكورونا

وفي أبريل الماضي وضعت أم من البيرو مولودها الجديد مصابا بكوفيد-19 واعتبرت حينها ثالث حالة في العالم. وذكرت وسائل إعلام حينها أن الأم كانت مصابة بالفيروس التاجي دون أن تظهر عليها أعراض.

مصر..أصغر مصاب بكورونا

ونهاية أبريل استقبل مستشفى منية النصر، التابع لمحافظة الدقهلية، بمصر حالة مؤكدة لفيروس كورونا لطفل حديث الولادة، يبلغ من العمر 35 يومًا . وذكر مصدر طبي حينها أن الطفل المصاب ظهرت عليه آثار الإصابة بالتهاب رئوي حاد حيث تم وضعه في الحضانة وإجراء تحليل فيروسات له لتتبين إصابته بكورونا.