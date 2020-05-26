شاهد: فيديو خلاب لجزيرة مون سان ميشيل الفرنسية

مون سان ميشيل، أو جبل القديس ميشيل، أحد أبرز معالم فرنسا والعالم.

هذه الجزيرة الحجرية الصغيرة في النورماندي والمدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1979، تعاني وحدة وعزلة غامرة منذ بدء إجراءات الحجر الصحي بعد تفشي فيروس كورونا.

فمن جزيرة يزورها سنوياً أكثر من 2.5 مليون زائر، خاصة في العطل الأسبوعية والربيع والصيف، إلى جزيرة شبه مهجورة كنيستها المهيبة ويحيط بها خليجها الخلاب اللذان أكسباها الشهرة وإعجاب الملايين حول العالم. ليبقى سكان الجزيرة وحدهم شهود على سحر المكان طوال أشهر خلت.

منذ الحادي عشر من أيار/ مايو، أصبح بالإمكان مجدداً زيارة الجزيرة والسير في أزقتها لكن مع الالتزام التام بتعليمات السلامة وأولها ارتداء الكمامات واتباع خط سير واتجاه محدد مسبقاً.