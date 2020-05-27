فرنسا تلغي استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا

ألغت الحكومة الفرنسية التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بوباء كوفيد-19 في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية، بحسب مرسوم نشر الاربعاء في الجريدة الرسمية.

ومنذ نهاية مارس-آذار، كان يمكن وصف هذا العقار في شكل استثنائي في المستشفى للمرضى الذين يعانون حالة حرجة، بناء على قرار طبي مشترك.

وعقار هيدروكسي كلوروكين الذي اعتمده في فرنسا البروفسور ديدييه راوول ودافع عنه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والبرازيلي جايير بولسونارو، هو دواء مشتق من كلوروكين الذي يستخدم لعلاج الملاريا.

ولكن دراسة نشرت الأسبوع الماضي في مجلة "ذي لانسيت" الطبية أشارت إلى عدم فاعليته وإلى أخطار هذا العقار على المصابين بكوفيد-19.

ويأتي قرار الحكومة الفرنسية بعد توصية أصدرها المجلس الأعلى للصحة العامة الثلاثاء وقضت بـ "عدم استخدام هيدروكسي كلوروكين في علاج كوفيد-19" خارج إطار التجارب السريرية. وكانت الحكومة الفرنسية قد أحالت القضية على المجلس بعد نشر الدراسة في المجلة المعروفة.