ج. ك رولينغ تنشر قصة خيالية مجانية على الانترنت للأطفال المحجورين

أعلنت الكاتبة ج. ك رولينغ مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" الثلاثاء أنها ستطلق تسلسلا مجانيا على الإنترنت لقصة كتبتها لأطفالها قبل 10 سنوات.

وقالت الكاتبة البريطانية الشهيرة إنها قررت نشر قصة "ذي إيكاباغ" للأطفال الذين أجبروا على البقاء في المنزل أثناء الحجر الذي فرضه وباء كوفيد 19 في معظم أنحاء العالم.

وقالت رولينغ في بيان إنها ستنشر أول فصلين من القصة على موقع "ذي إيكاباغ.كوم" المخصص لها الثلاثاء مع إصدار 34 فصلا إضافيا كل يوم من أيام الأسبوع حتى 10 يوليو.

وهي تنوي نشر القصة باللغة الإنكليزية في نوفمبر ولغات أخرى لاحقا. وستمنح كل العائدات إلى مشاريع تساعد المجموعات المتضررة بشكل خاص من الوباء.

وتدور أحداث هذه القصة في مكان خيالي وهي موجّهة في المقام الأول إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والتاسعة، وهي ليست مرتبطة بأي أعمال سابقة لرولينغ.

وقالت الكاتبة إن "إيكاباغ هي قصة عن الحقيقة وإساءة استخدام السلطة"، مضيفة أنه "لم يكن من المقصود اعتبارها كرد على أي شيء يحدث في العالم الآن".

ولفتت إلى أن "المواضيع يمكن أن تنطبق على أي عصر وفي أي بلد". كما دعت الكاتبة الفنانين الشباب الناشئين أن يستوحوا من "الشخصيات الملونة" لتصوير القصة والمشاركة بأعمالهم الفنية في مسابقة عالمية يديرها ناشروها.

وقالت "بعدما قررت نشر القصة، فكرت كم سيكون رائعا إذا كان الأطفال محجورين في المنازل أو يحتاجون إلى بعض الترفيه خلال هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها، أن يصوروا لي القصة" برسومهم في خطوة تشجع على الإبداع.