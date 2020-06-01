وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 370 الفا و261 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ الأحد. وسُجّلت رسميّاً أكثر من 6,113,340 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 2,520,800 شخص على الأقل. لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.