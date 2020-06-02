شاهد: سينما في الهواء الطلق بعد شهرين ونصف من الحجر الصحي في اليونان

عشاق الفن السابع في اليونان على موعد مع السينما في الهواء الطلق حيث سيتم تشغيل 35 دار سينما في الهواء الطلق بعد أشهر من إغلاق القاعات بسبب فيروس كوفيد-19. وسيقوم المشرفون بعرض أفلام جديدة وأخرى كلاسيكية. وانطلاق من هذا الشهر، ستعمل قاعات السينما بسعة 70 بالمائة، وسيتم تهيئتها بطريقة تتماشى مع معاير السلامة حيث سيتم تحديد عدد المشاهدين ووضع حواجز بينهم لتجنب الاتظاظ والتشديد على النظافة.

وسيتم عرض الأفلام دون توقف مثلما هو الحال مع قاعة "إيغلي زابيو"، وهي واحدة من أقدم دور السينما في الهواء الطلق في أثينا حيث تعمل منذ العام 1903.

ثيودوروس مارغونيس، مدير سينما إيغلي زابيو قال: "نحن سعداء للغاية بفتح أبوابنا مرة أخرى. نحن في انتظار الترحيب بالجمهور. نأمل أن يستمتعوا بالعروض. لقد اتخذنا جميع إجراءات السلامة الضرورية. نبدأ بعرض خجول اليوم. ونريد أن يأتي الناس. لقد تلقينا مكالمات كثيرة في الأيام الأخيرة ويريد الزبائن معرفة كل التفاصيل. لذلك نحن متفائلون جداً في الفترة المقبلة".

ولمنع انتشار فيروس كورونا، يحرص المنظمون على ترك مقعد فارغ بين كل ممر أحادي الاتجاه، مع تحديد مسافة تباعد اجتماعي بمتر ونصف المتر.

إحدى الزبائن قالت: "أعتقد أن جائحة فيروس كورونا انتهت. نحن نحافظ على جميع إجراءات التباعد الاجتماعي. لا توجد مشكلة على الإطلاق". وزبون آخر أكد أن السينما في الهواء الطلق هو الحل الصحيح افي مثل هذه الظروف، مضيفا: "إنها مساحة مفتوحة. أرى أن الجميع يحافظون على المسافة اللازمة. نحن أكثر حذراً بشأن دور السينما الداخلية. لهذا السبب اخترنا السينما في الهواء الطلق".