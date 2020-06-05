شاهد: متظاهرون يحيون ذكرى أحداث تيانانمن في هونغ كونغ أمام "عمود العار"

التزم الطلاب في جامعة هونغ كونغ الخميس دقيقة صمت أمام ما يعرف بـ"عمود العار"، تمثال النحت المخلد لذكرى ضحايا أحداث تيانانمن التي وقعت في بكين قبل 31 عاما. وتجمع الطلاب أمام النصب التذكاري في الحرم الجامعي لتكريم الضحايا ولإحياء ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم خلال المظاهرات في العام 1989. وكتقليد سنوي، قام الطلاب بغسل التمثال بعد دقيقة الصمت. وتم إنشاء النصب في العام 1996 من قبل النحات الدنماركي ينس غالشيوت وتم نصبه في الحرم الجامعي من قبل الطلاب بعد الوقفة الاحتجاجية السنوية على ضوء الشموع في 4 يونيو/ حزيران عام 1997 في فيكتوريا بارك. ومنذ ذلك الحين يتم بقي التمثال منتصبا في الجامعة. التمثال مشكل من 50 جسد ووجوه ملتوية للتعبير عن قمع المتظاهرين الذين قتلوا في الحملة العسكرية. وفي قاعدة التمثال، وضع الطلاب لافتة موجهة إلى الرئيس الصيني كتب عليها "شي جين بينغ، توقف عن إساءة استخدام أزمة كوفيد-19 لقمع حرية التعبير".
No Comment المزيد من
شاهد: عودة الحياة لكازينوهات لاس فيغاس بعد إغلاق كورونا
شاهد: روبوت على شكل كلب يساعد على تعقيم اليدين في تايلاند
شاهد: متظاهرون في واشنطن يطالبون بتغيير القوانين لمنع حدوث جرائم مشابهة لمقتل جورج فلويد
شاهد: الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجاً على مقتل جورج فلويد
شاهد: الفلبين تحتفل باليوم العالمي للدراجات الهوائية بمرافق جديدة
شاهد: احتجاجات في نيويورك على الرغم من حظر التجول
شاهد: المحتجون في واشنطن يكسرون حظر التجول ويتظاهرون أمام البيت الأبيض
شاهد: الحلاقون يرتدون بدلات واقية في صالونات الحلاقة الهندية لمنع انتشار كورونا
شاهد.. التلاميذ في سنغافورة يعودون إلى مدارسهم بـ "الكمامات"
شاهد.. الشرطة الأمريكية تنفذ حملة اعقالات لوقف حركة الاحتجاجات
شاهد.. حفل موسيقي في إيطاليا على أرواح ضحايا فيروس كورونا
شاهد: مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات السالفادور
شاهد: رفع القيود في تركيا وإعادة فتح البازار الكبير في اسطنبول
شاهد: رجال الشرطة يقدمون تحية احترام للمتظاهرين الغاضبين في نيويورك
شاهد.. الكولوسيوم يفتح أبوابه من جديد.. وجدرانه مضاءة بألوان العلم الإيطالي
شاهد: طفل بريطاني من ذوي الاحتياجات الخاصة ينجح في إكمال سباق ماراثون خيري
شاهد.. احتجاجات في نيورورك ومساع للحفاظ على سلميتها
شاهد: سكان باريس يعودون إلى المتنزهات والحدائق بعد شهرين من إغلاقها
شاهد: إعادة فتح المسجد النبوي في المدينة المنورة أمام المصلين بعد شهرين من الإغلاق
شاهد: أطنان من القمامة تلوث بحيرة أماتيتلان في غواتيمالا