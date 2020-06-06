بايرن يقترب من اللقب وفيرتز يصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ البوندسليغا

مع هدف البولندي روبرت ليفاندوفسي الثلاثين هذا الموسم في البوندسليغا، خطا بايرن ميونيخ خطوة إضافية نحو لقبه الثامن توالياً في الدوري الالماني، بفوزه السبت على مضيفه باير ليفركوزن 4-2 ضمن المرحلة الثلاثين التي شهدت تضامن رسمي ضد العنصرية.

ورفع العملاق البافاري رصيده الى 70 نقطة مبقيا على فارق النقاط السبع مع بوروسيا دورتموند الثاني الذي أسقط ضيفه هرتا برلين بهدف نظيف.

وحقق فريق المدرب هانسي فليك انتصاره الخامس توالياً من خمس مباريات بعد استئناف البوندسليغا في منتصف أيار/مايو الماضي بعد توقف قرابة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد والثاني والعشرين هذا الموسم، فيما تجمد رصيد ليفركوزن الذي لعب في غياب صانع العابه كاي هافيرتس، عند 56 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع في صراع شرس على آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

وسجل كل من الفرنسي كينغسلي كومان (27)، ليون غوريتسكا (42)، سيرج غنابري (45) والبولندي روبرت ليفادوفسكي (66) أهداف بايرن، فيما افتتح الارجنتيني لوكاس ألاريو التسجيل لأصحاب الأرض (9) وسجل فلوريان فيرتز الثاني (89) ليصبح أصغر هداف في تاريخ البوندسليغا.

وقال غوريتسكا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية "لم نبدأء اللقاء جيداً، ولكن أعتقد أن هذا ما يميزنا في الوقت الحالي، أننا قادرون على القتال للعودة. من دون دعم الجماهير، عليك أن تعتمد على نفسك وعلى زملائك".

وقبل انطلاق المواجهة، وجه لاعبو بايرن رسالة تضامنية للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة ومدن عدة حول العالم مناهضة للعنصرية، على إثر مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، بارتدائهم قمصان خلال فترة الإحماء كتب عليها وسم حركة "بلاك لايفز ماتر" أي "حياة السود مهمة" والشعار الرسمي لحملة النادي "حُمر ضد العنصرية".

وافتتح ألاريو التسجيل عندما وصلت الكرة إلى زميله النمسوي يوليان باموغارتلينغر من رمية تماس، مرر الكرة "لوب" مخادعاً ثلاثة لاعبين من الخصم لينطلق ألاريو إلى داخل المنطقة على الجهة اليسرى ويضعها في الزواية السفلى على يمين الحارس مانويل نوير (9).

كان هدف أصحاب الأرض كل ما احتاجه بايرن ميونيخ لفرض سيطرته على اللقاء وعادل كومان النتيجة عندما وصلته كرة بينية من غوريتسكا انطلق بها إلى داخل المنطقة وأسكنها زاحفة على يسار الحارس الفنلندي لوكاش هراديسكي (27).

ومنح غوريتسكا التقدم لبايرن بعدما شن الفريق هجمة مرتدة بتمريرات متقنة وصلت على إثرها الكرة إلى الدولي الالماني على مشارف منطقة الجزاء سددها بيسراه على يسار الحارس (42).

وسجل غنابري الهدف الثالث في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول عندما أرسل يوشوا كيميتش كرة طويلة، تابعها "لوب" من خارج المنطقة فوق الحارس بعد الخروج الخاطئ للأخير مسجلاً هدفه الـ12 في الدوري هذا الموسم (45).

واصل بايرن هيمنته بعد الاستراحة وسجل ليفاندوفسكي الهدف الرابع برأسية من داخل المنطقة إثر عرضية من توماس مولر (66)، معززاً صدارته لترتيب هدافي البوندسليغا رافعاً رصيده إلى 30 هدفاً هذا الموسم معادلاً سجله في موسمي 2015-2016 و2016-2017.

وهو الهدف رقم 44 للدولي البولندي في جميع المسابقات مع بايرن هذا الموسم خلال 38 مباراة، متجاوزاً سجله القياسي الشخصي (43 هدفاً في موسم 2016-2017).

فيما بات في رصيد مولر 20 تمريرة حاسمة ليصبح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يصل إلى هذا الرقم في موسم واحد منذ البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، الذي حقق 21 تمريرة حاسمة حين كان مع فولفسبورغ في موسم 2014-2015 وفق موقع أوبتا للاحصاءات.

وسيغيب كل من مولر وليفاندوفسكي عن المباراة المقبلة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ لتراكم البطاقات الصفراء بعد تحصل كل منهما على انذار.

وسجل البديل فيرتز الهدف الثاني لليفركوزن عندما سدد الكرة بيسراه من داخل المنطقة في الزاوية العليا اليمنى لمرمى نوير (89) مسجلاً هدفه الاحترافي الاول عن عمر 17 عاماً و34 يوماً، ليصبح أصغر هداف في تاريخ البوندسليغا متجاوزاً التركي نوري شاهين الذي سجل لبوروسيا دورتموند ضد نورمبرغ عام 2005 عن 17 عاماً و82 يوماً.

(فلوريان فيرتز (يسار أ ب

في دورتموند، حقق بوروسيا فوزاً صعباً على هرتا بهدف حمل توقيع إيمري جان في الدقيقة 58.

وافتتحت المباراة بركوع لاعبي الفريقين في دائرة منتصف ملعب "سيغنال ادونا بارك" وأعضاء الجهازين الفنيين ولاعبي الاحتياط على جانب الملعب على ركبة واحدة، التي أصبحت علامة تضامن رمزية بعدما ركع كولن كوبرنيك اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأمريكية على ركبته خلال النشيد الوطني عام 2016، لدعوة بلاده لحماية حقوق الأمريكيين من عنف الشرطة، لا سيما ذوي البشرة السوداء.

وارتدى لاعبو دورتموند خلال الإحماء قمصان شُطبت عنها كلمات "أسود"، "أبيض"، "أصفر" و"أحمر" وكُتب تحتها كلمة "إنسان"، والبعض الآخر قمصان "لا عدالة، لا سلام".

وغاب النروجي إيرلينغ هالاند للقاء الثاني توالياً عن الفريق الاسود والأصفر بداعي الإصابة، فيما بم يرتق الفريقان إلى مستوى التقعات في الشوط الأول.

وأهدر لايبزيغ فوزاً بمتناول اليد أمام ضيفه المتذيل بادربورن الذي فرض التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع.

وبات في رصيد لايبزيغ 59 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل هوفنهايم مع مضيفه فورتونا دوسلدورف 2-2 علماً بأن الضيف أكمل اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة التاسعة إثر طرد مباشر لبنجامين هوبنر.

سجل روين هينيغز ثنائية لدوسلدورف (5 و76 من ركلة جزاء) فيما سجل كل من الإسرائيلي مؤنس دبور (16) والسويسري ستيفن زوبر (61) هدفي هوفنهايم.

وتفوق ماينتس على مضيفه أينتراخت فرانكوفرت بنتيجة 2-صفر بفضل كل من الفرنسي موسا نياكاتي (43) والكاميروني بيار كوني مالونغ (77) الذي احتفل بهدفه بالركوع على ركبة واحدة.