ترامب يستأنف خلال أسبوعين تجمّعاته الانتخابية

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين أنّ الملياردير الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية سيستأنف في غضون أسبوعين تجمعّاته الانتخابية التي جمّدها بسبب وباء كوفيد-19.

وأكّدت الحملة بذلك معلومات أوردتها مجلة "بوليتيكو" مفادها أنّ ترامب وفريقه باتا على قناعة بأنّ التظاهرات الضخمة المناهضة للعنصرية التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة ستقلّل من شأن الأصوات التي تعتبر استئناف التجمّعات الانتخابية في ظلّ تفشّي فيروس كورونا أمراً سابقاً لأوانه.

وإذا كانت حملة الرئيس الجمهوري قد أكّدت عزمها على استئناف التجمّعات الانتخابية من حيث المبدأ، إلا أنّ مكان انعقاد هذه التجمّعات والشروط التي ستحكم عملية تنظيمها، ولا سيّما الصحيّة منها، لا تزال غامضة.

ولم يخف ترامب يوماً حماسته لاستئناف هذه التجمّعات وهو يردّد منذ أيام أنّ الاقتصاد الأميركي يسير بخطى حثيثة نحو الانتعاش.

والجمعة اعتبر ترامب أنّ الولايات المتحدة "تجاوزت إلى حدّ كبير" أزمة تفشي فيروس كورونا، مستنداً في ذلك إلى التحسّن في أرقام البطالة على الرّغم من أنّ كوفيد-19 يستمر في تسجيل نحو ألف وفاة يومياً في البلاد ويواصل تفشّيه المتسارع في أميركا اللاتينية.

ونقلت "بوليتيكو" عن براد بارسكيل مدير الحملة الانتخابية لترامب قوله إنّ "الأميركيين مستعدّون للعودة إلى العمل والرئيس ترامب أيضاً".

وأضاف أنّ "العودة العظيمة لأميركا هي أمر واقع والتجمّعات ستكون رائعة".

وتابع بارسكيل "سترون مجدّداً حشوداً وحماساً لا يمكن إلا أن يحلم بها جو النعسان"، في إشارة ساخرة إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي سينافس ترامب في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.