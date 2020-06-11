مشروع قرار في البرلمان السويسري لـ "زواج المثليين"

يصوت البرلمان السويسري على تشريع زواج مثليي الجنس، والحصول على "النطاف" من المتبرعين، ضمن ما أسمي مشروع قانون "الزواج للجميع".

وتتفق معظم الكتل البرلمانية على المشروع باستثناء حزب الشعب اليميني، الحزب المسيحي الديمقراطي من وسط اليمين وافق بدوره على المشروع، مستثنيا إمكانية حصول "السحاقيات" على النطاف من المتبرعين، مع العلم أن هذا الاعتراض لم يؤثر على النتيجة النهائية.

مجلس النواب السويسري تحدى لجنة الشؤون القانونية، والحكومة أيضا، رغم أنها تدعم زواج المثليين، لكنها طالبت بفصل بعض نقاط المشروع، مثل الحصول على المعونات الطبية والعلاج، لنقاشها لاحقا.

ويرى المجلس الفيدرالي أن هذا سيزيل التمييز بالمعاملة، على حد قول وزيرة العدل كارين كيلي سوتر.

إلا أنها علقت على فكرة حصول المثليات على "النطاف"، بأن هذا يفتح المجال للكثير من القضايا القانونية التي تتعلق بالطفل، كضمان حقه بمعرفة أصله.

وبحسب إحدى المجموعات التي تعمل على مشروع القرار هذا، فإن النتائج يجب أن تظهر العام المقبل.

ولا يسمح حاليا بالزواج من نفس الجنس في سويسرا، لكنهم مخولون بإجراء عقود مدنية، أو الزواج في الخارج.

وبالإضافة إلى الزواج والحصول على النطاف، فإن المشروع يدرس منح تسهيلات لحصول الزوج أو الزوجة على الجنسية، أو إجراء عملية تبن مشتركة.