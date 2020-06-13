ما هو سرّ الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والبنتاغون؟

يشارك الرئيس دونالد ترامب السبت في احتفال تسليم الشهادات في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية المرموقة قرب نيويورك، في خضم خلاف بينه وبين وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وفي وقت يتهم فيه بتسييس الجيش.

ومن المقرر أن يلقي ترامب، الذي يحب إبراز دوره كقائد للقوات المسلحة الأمريكية، كلمة ستجري متابعتها بدقة، بعدما نأى كبار المسؤولين في وزارة الدفاع بأنفسهم عن النبرة العسكرية التي اعتمدها الرئيس إزاء التظاهرات المناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة في الأسابيع الأخيرة.

وعارض وزير الدفاع مارك إسبر، وهو بنفسه خريج أكاديمية "ويست بوينت"، الأسبوع الماضي نشر الجيش بمواجهة المتظاهرين، معتبراً أن "خيار استخدام الجنود الموجودين في الخدمة لا يجب أن يكون إلا حلاً أخيراً وفي الظروف الأكثر إلحاحاً وخطورة".

كذلك، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي الخميس عن ندمه لوقوفه بزيه العسكري إلى جانب الرئيس بعد التفريق العنيف للتظاهرات قرب البيت الأبيض. وقال مايلي "ما كان يجب أن أكون هناك"، آسفاً "لإعطاء الانطباع بأن العسكريين يتدخلون في السياسة الداخلية".

يختلف المسؤولان في قضايا أخرى مع الرئيس، فهما أعربا عن تأييدهما لفكرة إعادة تسمية القواعد العسكرية التي تحمل أسماء جنرالات كونفدراليين مؤدين لنظام العبودية من زمن الحرب الأهلية، وهي فكرة عارضها ترامب بشدة.

وبدا ترامب، الذي فكر في وقت من الأوقات وفق بعض الوسائل الإعلامية بعزل مارك إسبر، حريصاً على تهدئة علاقاته مع البنتاغون. وقال لقناة فوكس نيوز "لدي علاقات جيدة مع العسكريين"، مضيفاً "هذا ما يعتقدونه، لا توجد مشكلة".

وغالباً ما توجه ترامب، الذي لم يؤد خدمته العسكرية قط، بكلمات للعسكريين خلال زياراته الخارجية، ولم يتردد بدفعهم إلى التصفيق لتصريحات جدلية أدلى بها، كما حثهم على الصراخ تنديداً بصحافيين ليبرز تأييد جزء من العسكريين الأمريكيين لوجهات نظره.

ويمكن لخطابه في "ويست بوينت" التي تخرج منها العديد من المسؤولين العسكريين والحكوميين الأمريكيين، أن يأخذ منعطفاً سياسياً أيضاً. ولم يتردد خريجون سابقون من الأكاديمية في تحذير الخريجين الجدد في رسالة من "أي إذعان أعمى" للأوامر، مذكرين بالخطر الذي يشكله "الطغاة".

وفي الرسالة، ذكّر 400 خريج سابق من الأكاديمية يمثلون كافة الأجيال وخدموا في عشر إدارات سابقة بأن "تسييس القوات المسلحة يضعف الرابط بين الجيش والمجتمع الأمريكي"، مضيفين "إذا كسر هذا الرابط، الأضرار على بلدنا ستكون لا تحصى".

وأعلن ترامب منذ أبريل-نيسان أنه سيشارك في تسليم الشهادات في "ويست بوينت" الواقعة على بعد نحو 100 كلم شمال نيويورك بؤرة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وكان على المنظمين إدخال تعديلات على المراسم بما يسمح باحترام التباعد الاجتماعي بأكبر قدر ممكن. واستثنائياً، لم تدعَ هذا العام عائلات 1100 خريج بينهم 229 امرأة، إلى المشاركة في الحفل.