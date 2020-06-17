تراجع كبير في سوق مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي

انهار سوق السيارات الأوروبية مجدداً متراجعاً بنسبة 52,3% في أيار/مايو على مدى عام، وإن كان ذلك أقل حدة مما كان عليه في نيسان/أبريل، وذلك بفضل إعادة فتح وكالات البيع في العديد من البلدان، وفقاً للبيانات المنشورة الأربعاء.

انخفض تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 55,1% في آذار/مارس في الاتحاد الأوروبي ثم بنسبة 76,3% في نيسان/أبريل في ذروة تدابير إجراءات الإغلاق التي عرفتها دول أوروبا في مواجهة تداعيات كوفيد-19.

ولم يستطع المصنعون الفرنسيون تسجيل أداء أفضل من المتوسط الشهر الماضي، إذ تراجعت عمليات التسليم من قبل مجموعة رينو بنسبة 52,5% ولدى "بيه إس أ" (بيجو وسيتروين وأوبل) بنسبة 56,4%، وفق جمعية المصنعين الأوروبيين للسيارات.

وبيعت 581,161 سيارة جديدة فقط في الاتحاد الأوروبي مقابل 1,217,259 في أيار/مايو 2019. وسجلت إسبانيا أكبر انخفاض (-72,7%).

في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بلغ الانخفاض في السوق الأوروبية بسبب إغلاق وكالات بيع السيارات 41,5%. ومن المتوقع حدوث انتعاش كبير في حزيران/يونيو مع تسارع عملية رفع تدابير الإغلاق وتزايد وتيرة عمل مصانع السيارات.

ومع ذلك فلن يُعوض سوى جزء من المبيعات المفقودة بين آذار/مارس وأيار/مايو على بقية العام. ومن ثم، تتوقع شركة "أليكس بارتنرز" انخفاض حجم المبيعات بنسبة 32% في أوروبا في عام 2020 ككل.

وقالت الشركة الاستشارية في تقرير حديث إنه "في حين أن الأسواق العالمية كانت في حالة تراجع بالفعل وبدأ قطاع السيارات بتحول تاريخي عبر التخلي عن محركات الاحتراق الداخلي ووظف استثمارات ضخمة في السيارات الكهربائية، فإن آثار أزمة كوفيد-19 تطرح مشكلات عائدات وتكلفة جسيمة على جميع المعنيين".

وأعلنت شركة جاغوار لاند روفر الثلاثاء عن إلغاء 1100 وظيفة في المملكة المتحدة كما ستلغي رينو من جانبها 15 ألف وظيفة حول العالم بينها 4600 وظيفة في فرنسا.

وتوقع الخبير الألماني فرديناند دودنهوفر مدير مركز أبحاث السيارات انخفاض إنتاج السيارات في ألمانيا بنسبة 26% هذا العام إلى 3,4 مليون وحدة، وهو الأدنى خلال 44 عاماً. وقال إنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان 100 ألف وظيفة في البلاد.