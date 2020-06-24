احتلت السويد المرتبة الأولى على مؤشر أفضل الدول في العالم بالنسبة للنساء في تصنيف جديد وفقًا لتقرير لمجلة "سي إي أو وورلد CEOWORLD".

وأتت الدنمارك وهولندا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي. في حين احتلت النرويج المرتبة الرابعة.

ثمانية من البلدان العشرة الأولى الأفضل للنساء ضمن القائمة تقع في أوروبا، جاءت فنلندا في المرتبة السادسة، وسويسرا سابعة، وفرنسا تاسعة، وألمانيا عاشرة.

كندا جاءت في المرتبة الخامسة ونيوزيلندا في المرتبة الثامنة، في حين وضع ترتيب 2020 لوكسمبورغ في المركز الحادي عشر متقدمة على النمسا التي جاءت في المرتبة 12؛ بينما احتلت إيطاليا المرتبة 13 وإسبانيا المرتبة 14.

وشغلت المرتبة 15 و 16 و 17 اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة على التوالي.

واعتمد التقرير على دراسة لعينة بلغ تعدادها 256 ألفاً وسبعمائة امرأة في 156 دولة لإنتاج قائمة أفضل البلدان للنساء.

الأسس التي تم بناء التصنيف عليها هي: المساواة بين الجنسين، النسبة المئوية للمقاعد التشريعية التي تشغلها النساء، الشعور بالأمان (الإناث 15 سنة وما فوق اللاتي تشعرن بالأمان أثناء المشي بمفردهن في الليل)، المساواة في الدخل، حقوق الإنسان، تمكين المرأة، متوسط ​​سنوات التعليم للنساء، العمل المأجور للنساء في سن 25 عاماً وما فوق، إدماج المرأة في المجتمع.

وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد بلد في العالم آمن بنسبة 100٪ للمرأة تتمتع فيه بحرية العيش على قدم المساواة، لكن بعض البلدان أفضل من غيرها عندما يتعلق الأمر بالمساواة في الحقوق والاندماج الاجتماعي والشعور بالأمان.

لا تبدو سيطرة الدول الاسكندنافية على رأس القائمة مفاجئة، بل وفقاً لأحدث البيانات فإن بعض أسوأ البلدان بالنسبة للنساء قد حققت مكاسب.

السعودية

قد يبدو مفاجئاً حصول المملكة السعودية على المرتبة التاسعة والثمانين عالمياً والأولى عربياً، لم يعط تقرير المجلة تفاصيل حول هذه الجزئية ولكن ربما يعود هذا إلى النهج الاجتماعي الجديد الذي بدأه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي بات يتيح مساحة أكبر للمرأة في المجتمع ويخفف من القيود القانونية والاجتماعية والدينية الشديدة المفروضة عليها.

في المرتبة الثانية عربياً جاءت عمان (المرتبة الواحدة والتسعين عالمياً)، أما الأردن فحل ثالثاً عربياً والسادس والتسعين عالمياً، الإمارات حلت رابعة عربياً وفي المركز 100 عالمياً، ثم الجزائر خامسة عربياً (104 عالمياً)، السودان السادس عربياً (105 عالمياً)، قطر السابعة عربياً (107 عالمياً)، الكويت الثامنة عربياً (111 عالمياً)، لبنان التاسع عربياً (116 عالمياً)، ليبيا العاشرة عربياً (117 عالمياً)، العراق الحادي عشر عربياً (123 عالمياً)، مصر الثانية عشرة عربياً (124 عالمياً)، تونس الثالثة عشرة عربياً (125 عالمياً)، البحرين الرابعة عشرة عربياً (128 عالمياً)، موريتانيا الخامسة عشرة عربياً (143 عالمياً)، اليمن السادس عشر عربياً (147 عالمياً)، سوريا السابعة عشرة عربياً (153 عالمياً)، والصومال في المرتبة الثامنة عشرة عربياً (155 عالمياً).