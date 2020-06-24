ترامب يعلن إمكانية نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إلى إمكانية نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى بولندا. وقال ترامب خلال استقباله لنظيره البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض "إن القوات الأمريكية "ستنقل على الأرجح" من ألمانيا إلى بولندا"، مضيفا "سألني البولنديون إن كنا سنرسل جنودا إضافيين. (...) من المحتمل أن نغادر ألمانيا إلى بولندا". من جهته طلب دودا من الرئيس ترامب عدم سحب القوات الأمريكية من أوروبا" من أجل الحفاظ على أمن القارة.

وسبق للرئيس الأمريكي أن تحدث عن خطة تقضي بخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، ويحمّل ترامب برلين المسؤولية عن ذلك لتخلفها عن تسديد التزاماتها تجاه حلف الناتو وتعاملها السيء جدا مع الولايات المتحدة على حد قوله.

كما سبق للسفيرة الأمريكية في بولندا أن تحدثت عن تعزيز الوجود الأمريكي في بولندا بالتزامن عن تناول بعض التقارير لإمكانية نقل قوات أمريكية متمركزة حاليا في ألمانيا.

وكثيرا ما سعت بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة والواقعة على الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي إلى تمركز قوات أمريكية بشكل دائم على أراضيها لوضع حدّ للمغامرات العسكرية الروسية.