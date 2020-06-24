"فرحة زفافي في صحة مجتمعي"... مبادرة يمنية جديدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا

جلس العريس اليمني داخل استديو تلفزيوني في العاصمة اليمنية صنعاء في انتظار بدء حفل زفافه الذي بُث ليراه الأهل والأصدقاء في ظل الإغلاقات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. واتصل الأقارب والأصدقاء لتقديم التهاني للعريس الذي جلس إلى جانب مقدم البرنامج قبل أن تقوم فرقة شعبية بزفه.

ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا في اليمن، بدأت قناة فضائية يمنية في صنعاء ببث برنامج "أعراسنا هوية" الذي يبث حفلات الزفاف بهدف تقليل التجمعات وإقامة الأفراح في الصالات.

ويطلب من الجميع استخدام المطهر لتعقيم أيديهم قبل دخول الاستديو، بينما يحاول المشاركون الحفاظ على مسافة بينهم. ويبدأ حفل الزفاف برقصة البرع التقليدية اليمنية وأغان تراثية وغيرها.

وفي العادة، تعد حفلات الزفاف في اليمن مناسبة اجتماعية تستمر من يومين إلى ثلاثة أيام، يتجمع فيها مئات من الأشخاص الذين يحضرون من مناطق مختلفة للمشاركة، يجلسون معا ويغنون ويقومون بـ"التخزين" أي مضغ نبتة القات المخدرة لساعات.

ويقول مقدم البرنامج عبد الوهاب يحيى إن فكرة إقامة الأعراس داخل الاستديو وبثها بشكل مباشر تأتي في ظروف احترازية "للحفاظ على صحة العرسان وحتى لا يتم حرمانهم من فرحة إقامة أعراسهم في ظل تفشي هذا الفيروس". وأضاف: "بدلا من قدوم الضيف إلى قاعة الحفلات للحديث مع العريس، يتواصل معه عبر الهاتف ويبلغه تحياته بدلا من التجمعات". وعلى مدى ساعتين، يتم بث حفل الزفاف واستقبال المكالمات.

AFP

وخطط الشاب أسامة القعود للاحتفال بزفافه لأشهر قبل أن يلجأ إلى البرنامج بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال العريس الذي جلس داخل الاستديو مرتديا لباس الزفاف التقليدي مع الجنبية، خنجر الزينة، إنه يتفهم سبب إلغاء الحفل.

وأكد "تجمع الزفاف يعني أن العديد من الأشخاص سينقلون الوباء إلى عدة أحياء ثم سينتقل إلى قرى ومن القرى ينتقل إلى أنحاء الجمهورية. فرحة زفافي في صحة مجتمعي".

ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

خلال سنوات النزاع، قتل وأصيب عشرات آلاف الأشخاص معظمهم من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية، بينما يعيش أكثر من ثلاثة ملايين مدني في مخيمات مكتظة.

وحذرت منظمات العمل الإنساني مرات عدة في الأشهر الأخيرة من انهيار النظام الصحي. وفي نهاية مايو-أيار طالب مسؤولون عديدون في الأمم المتحدة بدعم عاجل لليمن حيث يتزايد الوضع صعوبة في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19. وسجل اليمن 943 إصابة بالفيروس وتوفي 257 شخصا.

وكان محمد الرحومي الذي احتفل بزفافه في هذه الحلقة أيضا يتمنى تنظيم حفل زفاف تقليدي كما اقتضت العادة "بحضور الأهل والأصدقاء وغيرهم ونقوم بالأكل سويا والتخزين للضيوف، لكن في ظل فيروس كورونا جئنا إلى القناة لنستقبل التهاني والتبريكات".