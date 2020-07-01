شاهد: السعوديون يتدفقون إلى الأسواق قبيل رفع ضريبة القيمة المضافة

تدفق السعوديون والمقيمون في المملكة العربية السعودية إلى الأسواق بكثافة لإقتناء مشترياتهم من الذهب والسيارات وغيرها من السلع قبل دخول قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة حيّز التنفيذ إبتداء من يوم الأربعاء.

وسترتفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة إبتداء من الأول من تموز/ يوليو بعد أن قررت السلطات السعودية وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

AFP

ويدخل هذا القرار في إطار إجراءات المملكة لتعزيز الوضع المالي للبلاد والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط إضافة إلى ارتدادات فيروس كورونا المستجد.

وقد تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو-حزيران لعام 2020. وسبق وأن أشار وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان إلى أن مختلف التحديات أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا، مؤكدا أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا غير المسبوقة وتداعياتها الاقتصادية والمالية بأقل الأضرار الممكنة.

AFP

وسبق وأن عقدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ورشات عمل تتضمن إرشادات وحملات لتوعية الموردين والمستهلكين ومواكبتهم بقضية رفع الضريبة على القيمة المضافة.

وأطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، دليلا إرشاديا للمكلفين، بشأن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية في المملكة، يغطي جوانب متعددة من الأحكام المترتبة على تعديل نسبة الضريبة فيما يخص الأشخاص الخاضعين لها.

AFP

ويقدم الدليل الإرشادي سلسلة واسعة من المعلومات للمكلفين والأشخاص الخاضعين للضريبة في المملكة، لمساعدتهم على فهم الالتزامات الضريبية المنوطة بهم، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي لمتطلبات الامتثال الضريبي.