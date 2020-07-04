ميركل تشكر كبار السن في ألمانيا على تضحياتهم بسبب وباء كورونا

قامت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتكريم الطاعنين في السن، الذين واجهوا كما تقول أوقاتا صعبة في وحدتهم خلال الأشهر الأخيرة، بسبب القيود التي فرضت للحد من توسع انتشار وباء كوفيد-19.

وتقدمت ميركل خلال خطابها الأسبوعي عبر الفيديو بالشكر إلى كبار السن في بلادها، لقبولهم بالحد الأدنى من التواصل الاجتماعي، قائلة إن أكثر شيء مؤلم هو بالتأكيد عدم التمكن من رؤية الأطفال والأحفاد أسابيع عدة.

وكما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، لحق بكبار السن ضرر كبير جراء الوباء في ألمانيا، حيث انتشر المرض في عديد دور رعاية المسنين، حيث توفي عدد كبير من الطاعنين في السن.

وسجلت في المانيا 190 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 9 آلاف شخص. وقد حثت ميركل الألمان على المساعدة في حماية كبار السن، من خلال احترام قواعد التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.