الدراج البريطاني كريس فروم يترك "إينيوس" وينضم الى فريق إسرائيلي

سيترك الدراج البريطاني كريس فروم المتوج أربع مرات بلقب طواف فرنسا الدولي، "إينيوس" في نهاية الموسم للانضمام إلى "إسرائيل ستارت آب نايشن"، بحسب ما أعلن الفريقان الخميس.

ويعد فروم (35 عاما) من أبرز رياضيي الدراجات في الأعوام الماضية، وتوج بلقب طواف فرنسا، الأشهر في روزنامة السباقات السنوية، للمرة الأولى عام 2013، وثلاث مرات تواليا اعتبارا من 2015، مع فريق "سكاي" الذي استحوذت على ملكيته العام الماضي مجموعة "إينيوس" للصناعات الكيميائية.

ونقل "إينيوس" في بيان عن رئيسه دايف برايلسفورد قوله "العقد الحالي لكريس ينتهي في كانون الأول/ديسمبر واتخذنا القرار الآن بعدم تجديده".

من جهته قال الدراج البريطاني "لقد أمضيت عقدا مذهلا مع الفريق. لقد حققنا الكثير معا وسأحتفظ بالذكريات دائما. أتطلع قدما الى تحديات جديدة مع انتقالي الى المرحلة المقبلة من مسيرتي، لكن في الوقت الراهن، تركيزي هو على الفوز بلقب خامس في طواف فرنسا الدولي مع فريق إينيوس".

ولم يتأخر كشف المرحلة المقبلة التي ألمح إليها فروم، مع إعلان فريق "اسرائيل ستارت آب نايشن" عبر حسابه على "تويتر"، انضمام فروم الى صفوفه اعتبارا من العام المقبل.

وكتب "أهلا بك في عائلتنا، كريس فروم!".

وأحرز فروم لقب طواف "فويلتا" الإسباني في 2017 و"جيرو" الإيطالي في 2018، ليجمع في الوقت عينه ألقاب أشهر ثلاثة سباقات للدراجات الهوائية، لكن نجمه تراجع بعض الشيء بعد ذلك، لاسيما مع فوز زميليه في الفريق، البريطاني جيرانت توماس والكولومبي إيغان برنال، بالطواف الفرنسي في 2018 و2019 تواليا.

وتعرض البريطاني في جزيران/يونيو 2019 لإصابة قوية خلال التمارين استعدادا لإحدى مراحل طواف دوفينيه الفرنسي، أبعدته عن طواف فرنسا الدولي في العام نفسه.

ولم يعد فروم بشكل كامل إلى المنافسات سوى في شباط/فبراير 2020، حيث شارك في طواف الإمارات الذي تم اختصاره بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد البريطاني في تصريحات سابقة رغبته في إحراز طواف فرنسا للمرة الخامسة على الأقل، لمعادلة الرقم القياسي الذي يتشاركه أربعة دراجين أبرزهم البلجيكي إيدي ميركس.

وتسبب "كوفيد-19" بتأجيل موعد انطلاق الطواف هذا العام، من 29 آب/أغسطس الى 20 أيلول/سبتمبر.