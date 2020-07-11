فيروس كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 562,889 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 12,631,067 إصابة في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشّيه، تعافى منهم 7,366,491 شخص على الأقلّ.

ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تُجري فحوصاً إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.