"يوبيسوفت" لألعاب الفيديو تعلن رحيل مسؤولين بسبب التحرش الجنسي

أعلنت شركة "يوبيسوفت" لإنتاج ألعاب الفيديو التي يواجه بعض كوادرها اتهامات بالاعتداء والتحرش الجنسيين، رحيل مسؤولين كبار عدة من صفوفها من بينهم المسؤول الثاني فيها ومديرة الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة وهي من أكبر المجموعات المنتجة لألعاب الفيديو، في بيان نشر ليل السبت الأحد أن الإجراءات التي تشمل أيضا رئيس استوديوهات يوبيسوفت في كندا "أتت بعد فحص دقيق أجرته الشركة رداً على ادعاءات واتهامات في الفترة الأخيرة بإساءة السلوك وتصرفات غير لائقة". وأكدت تصميمها "على تطبيق تغييرات كبيرة في ثقافة عملها".

وأضافت أن المسؤول الثاني في الشركة "سيرج هاسكويه (اختار) الاستقالة من منصبه كرئيس لدائرة الابتكار مع مفعول فوري وسيتولى المنصب بالإنابة إيف غيمو رئيس مجلس إدارة يوبيسوفت" على ما أوضحت الشركة التي أعلنت في 26 حزيران/يونيو أنها تحقق في ادعاءات عنف وتحرش جنسيين طالت كوادر في دول عدة.

وقال غيمو في البيان "عجزت يوبيسوفت عن ضمان بيئة عمل آمنة لموظفيها. هذا غير مقبول. فكل تصرف مضر يتعارض تماماً مع القيم التي لم أساوم ولن أساوم يومها عليها".

وسيشرف غيمو "شخصياً على تغيير جذري في طريقة عمل فرق الابتكار" على ما أكدت الشركة التي تقف وراء ألعاب ناجحة جدا مثل "أساسنز كريد" و"فار كراي" ورايمان" و"ذي كرو".