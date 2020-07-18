اليونان تمدّد مرة جديدة إغلاق مخيّمات المهاجرين

أعلنت اليونان السبت تمديداً آخر لاجراءات إغلاق مخيمات المهاجرين المكتظة مع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وفرض تدابير الحماية مجدداً.

وقالت وزارة الهجرة إن إغلاق المخيمات بدأ في 21 آذار/مارس وتم تمديده الآن حتى الثاني من آب/أغسطس "للحؤول دون انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا".

واليونان التي بلغ عدد الوفيات فيها جراء الفيروس 194 شخصاً لم تتضرر مثل العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، كما أن المخيمات لم تسجل فيها أي وفاة حتى الآن.

"حجة كورونا"

أثار حشر أكثر من 32 ألف طالب لجوء داخل مخيمات مجهزة في الأصل لاستقبال 5,400 شخص فقط في الجزر الخمس في بحر إيجه، توتراً داخل المجتمعات المحلية.

من جهتها قالت منظمة أطباء بلا حدود إن السلطات اليونانية تتخذ كوفيد-19 كذريعة لعزل المهاجرين، مطالبة الجهات المختصة بـ"إخراجهم من المخيمات بأسرع وقت".

وأدت إعادة فتح قطاع السياحة في البلاد وتخفيف بعض إجراءات مكافحة الفيروس إلى زيادةٍ في الإصابات، بحيث ارتفع متوسط الحالات الجديدة إلى 35 إصابة يومياً مقابل 25 في الفترة بين 8 و15 تموز/يوليو.

وتتعامل السلطات اليونانية مع العديد من الإصابات المؤكدة في المناطق السياحية بعد فتح المطارات الإقليمية أمام الرحلات الدولية في 1 تموز/يوليو.

كما طلبت السلطات من المسافرين الذين يعبرون حدودها البرية مع بلغاريا، وهو المعبر الحدودي الوحيد المفتوح أمام السياح، بتقديم دليل على إجراء فحص نتيجته سلبية.

وفرضت اليونان وضع كمامات في المتاجر الكبرى اعتباراً من السبت، بينما تم حظر إقامة الحفلات والمهرجانات حتى نهاية تموز/يوليو.