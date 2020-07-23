فيروس كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى وباء كوفيد-19 بحياة ما لا يقل عن 616,965 شخصاً منذ ظهوره في العالم أواخر كانون الأول/ديسمبر

وسجلت أكثر من 15 مليون إصابة رسمياً في 196 بلداً ومنطقة حتى الآن.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضرراً من الوباء من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 3,9 مليون إصابة و142 ألف وفاة، تليها البرازيل (82,771 وفاة)، والمملكة المتحدة (45422)، والمكسيك (40 ألفاً) وإيطاليا (35073).

الولايات المتحدة الأمريكية

سجّلت الولايات المتّحدة الأربعاء، لليوم التاسع على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز لغاية الساعة 20,30 من مساء الأربعاء أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3,9 مليون إصابة، بينها 63,967 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 1059 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 142,942 وفاة، وفق الجامعة ومقرّها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند (شمال شرق).

بالمقابل فإنّ أكثر من 1,2 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

وهو اليوم التاسع على التوالي الذي تسجّل فيه الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين وصلت إلى 77,638 إصابة جديدة.

البرازيل

سجّلت البرازيل مساء الأربعاء حصيلة قياسيّة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة بلغت 67,860 إصابة ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين في أكبر دولة في أميركا اللاتينية إلى أكثر من 2.23 مليون شخص، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

وقالت الوزارة إنّه بعد خمسة أشهر من تسجيل البلاد أول إصابة مثبتة مخبرياً بكوفيد-19، بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الفيروس الفتّاك 82,771 وفاة بعد تسجيل 1284 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وهذه أعلى حصيلة إصابات يومية في البرازيل منذ 19 حزيران/يونيو حين سجّلت البلاد 54,771 إصابة جديدة بالفيروس.

غير أنّ المجتمع العلميّ في البلاد يعتبر أنّ الأعداد الفعلية للمصابين بالفيروس في البلاد هي أقلّ بكثير من الأرقام الحقيقيّة.

وساو باولو، وبفارق شاسع عن سائر الولايات، الأكثر تضرّراً بالوباء، تليها ريو دي جانيرو الواقعة أيضاً في جنوب شرق البلاد.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أحد أكثر قادة العالم تشكيكاً بكوفيد-19، أعلن الأسبوع الماضي أنّه مصاب بالفيروس. والأربعاء خضع بولسونارو لفحص جديد أجري بعد أسبوعين من اكتشاف إصابته بالفيروس وبيّن أنّه لم يشفَ بعد.

بلجيكا

حذر المركز الوطني للأزمة في بلجيكا الأربعاء بأن البلاد تسجل زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 لا تقتصر على المسنين، داعيا إلى "التحرك بسرعة" لتجنب فرض الحجر المنزلي من جديد.

وقال متحدث باسم المركز بودوين كاتري "علينا أن نتجنب تزايد الإصابات قبل أن تتسبب بفورة جديدة".

ودعيت اللجنة الوطنية للأمن لعقد اجتماع الخميس لبحث التدابير الواجب اتخاذها وإمكانية فرض إجراءات على المستوى الوطني.

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بين 12 و18 تموز/يوليو بنسبة 89 بالمئة، أي بمعدل 184 إصابة مسجلة يوميا مقابل 98 إصابة في الأسبوع السابق.

وأوضح المتحدث "إنهم شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 سنة، أصيبوا خلال حفلات أو تجمعات". وأضاف "المسنون ليسوا الأكثر تضررا وعلينا الاستمرار في حمايتهم".

والثلاثاء، تم نقل 178 شخصًا إلى المستشفى، بينهم 35 في العناية المركزة

أستراليا

أعلنت استراليا الأربعاء عن 501 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مسجلة الرقم الأعلى من الإصابات منذ بدء انتشار الوباء على أراضيها.

وأحصيت غالبية الحالات في الساعات ال24 الماضية في ولاية فيكتوريا (جنوب) حيث تتخذ السلطات اجراءات في مواجهة بؤر كبرى في ملبورن وضواحيها والتي تخضع منذ حوالى أسبوعين لقيود جديدة.

وكانت الذروة السابقة للوباء في 28 آذار/مارس حين أحصيت 459 حالة بحسب الأرقام التي جمعتها وكالة فرانس برس.

وتمكنت البلاد بعد ذلك من احتواء انتشار الفيروس وعمدت الى رقع القيود.

والاربعاء أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال اندروز عن 484 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة.

وباتت استراليا تسجل حوالى 13 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 الذي تسبب بوفاة 128 شخصا في البلاد التي تعد 25 مليون نسمة.

كولومبيا

أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّت عتبة السبعة آلاف وفاة من أصل أكثر من 210 آلاف إصابة مؤكّدة.

وقالت الوزارة إنّ الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت وفاة 237 شخصاً من جراء كوفيد-19، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوباء الفتّاك إلى 7166 وفاة.

وأضافت أنّ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة بالوباء ارتفع إلى 211,038 إصابة منذ سجّلت الدولة الأميركية اللاتينية أول إصابة مثبتة في 6 آذار/مارس.

وكولومبيا، البالغ عدد سكّانها 50 مليون نسمة، هي خامس دولة في أميركا اللاتينية تضرّراً من الوباء، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات. والدول الأربع الأكثر تضرّراً منها في القارة هي البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي.

وسجّل ثلث الإصابات تقريباً في العاصمة بوغوتا البالغ عدد سكّانها ثمانية ملايين نسمة.