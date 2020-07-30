تباعد اجتماعي: أميركي يشهر مسدساً ويطلق النار في بهو الفندق

أوقف رجل في فلوريدا لاستخدامه سلاحه الإثنين الماضي في بهو فندق في ميامي بيتش بعدما غضب من امرأة ونجلها لم يحترما، بحس ما يرى، التباعد الاجتماعي الموصى به من أجل تطويق وباء فيروس كورونا.

وجاء في تقرير الشرطة في هذه المدينة السياحية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن دوغلاس ماركس قال للنزيلين في الفندق بداية، "عليكما الرحيل. أنتما لا تحترمان التباعد الاجتماعي".

لكن المرأة فيرونيكا بينا ونجلها وهما سائحان أتيا من ولاية نيومكسيكو تجاهلا ملاحظته وجلسا على كنبة مديرين له ظهرهما. وأضافت ربة العائلة أن ماركس قال بعد ذلك "سأهتم بأمرهما. ثمة شخصان لا يحترمان التوصيات".

وسمعت طلقات نارية في بهو الفندق من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.

وقال ماركس للشرطة إنه كان يظن بأنه ملاحق وطلب من موظفي الاستقبال الاتصال بفرق الإسعاف وأنه أطلق النار أربع مرات "تحذيراً"، وأوقفت الشرطة الرجل بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل واشهار سلاح علناً.

ويعكس هذا الحادث الجديد التوتر السائد في فلوريدا التي تعتبر بؤرة رئيسية لوباء كوفيد-19.

وكان رجل أُوقف الأسبوع الماضي في الولاية بعدما شهر مسدسه على شخص طلب منه وضع الكمامة وفي متجر "وولمارت".