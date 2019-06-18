لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

مال وأعمال

أوبر تبقي على العلامة التجارية لتطبيق كريم حتى 2020

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
مقر كريم في دبي يوم 13 ديسمبر كانون الأول 2018
مقر كريم في دبي يوم 13 ديسمبر كانون الأول 2018 -
حقوق النشر
رويترز
حجم النص Aa Aa

قال أنكور شاه المدير المالي لشركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة في الشرق الأوسط، الثلاثاء، إن شركتي أوبر وكريم ستظلان كيانين منفصلين حتى الربع الأول من 2020 على الأقل، وهو الموعد المتوقع لاستكمال صفقة استحواذ أوبر على منافستها.

وبموجب صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 3.1 مليار دولار، ستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر، لكن العلامة التجارية لكريم وتطبيقها سيبقيان كما هما دون تغيير على الأقل في البداية.

وقال شاه في مؤتمر مالي في دبي إن الإبقاء على علامتين تجاريتين منفصلتين في السوق ذاتها أفضل للمنافسة.

رويترز
شاشة تعرض شعار شركة أوبر تكنولوجيز في بورصة نيويورك يوم 10 مايو أيار 2019رويترز

تطالعون ايضا على يورونيوز:

فرنسا: قواعد مرورية لاستخدام الـ"سكوتر" والغرامات تصل إلى 1500 يورو

هل تخطط "أوبر" للدخول في المنافسة على لقب أكبر الشركات في العالم؟

تقرير: الأموال السعودية "تدير ابتكارات" وادي السيليكون وأكبر الشركات تعجز عن إيقاف تدفقها

تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: