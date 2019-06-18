أوبر تبقي على العلامة التجارية لتطبيق كريم حتى 2020

قال أنكور شاه المدير المالي لشركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة في الشرق الأوسط، الثلاثاء، إن شركتي أوبر وكريم ستظلان كيانين منفصلين حتى الربع الأول من 2020 على الأقل، وهو الموعد المتوقع لاستكمال صفقة استحواذ أوبر على منافستها.

وبموجب صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 3.1 مليار دولار، ستصبح كريم وحدة مملوكة بالكامل لأوبر، لكن العلامة التجارية لكريم وتطبيقها سيبقيان كما هما دون تغيير على الأقل في البداية.

وقال شاه في مؤتمر مالي في دبي إن الإبقاء على علامتين تجاريتين منفصلتين في السوق ذاتها أفضل للمنافسة.

شاشة تعرض شعار شركة أوبر تكنولوجيز في بورصة نيويورك يوم 10 مايو أيار 2019 رويترز

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