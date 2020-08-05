شاهد: الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال نحو مئة إطفائي إلى بيروت

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل إلى بيروت نحو مئة إطفائي متخصص للمساعدة في عمليات البحث في المدينة بعد انفجار ضخم هزها الثلاثاء، وأعرب عن استعداه لتحريك مساعدة إضافية للبنان.

وقال المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات المفوض يانيز لينارتشيتش في بيان "جرى تحريك آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي بطلب من السلطات اللبنانية وننسق حالياً عملية نشر طارئة لأكثر من مئة إطفائي ذي كفاءة عالية، مع آليات وكلاب ومعدات، خاصة بعمليات البحث والإنقاذ في المدن".

وأشار إلى أن عناصر الإطفاء سيعملون مع السلطات اللبنانية.

وأضاف "أكدت هولندا واليونان وتشيكيا مشاركتها في هذه العملية الحساسة"، متابعا أن "فرنسا وبولندا وألمانيا عرضت أيضاً مساعدتها عبر الآلية وقد تقدم دول أعضاء أخرى في الاتحاد أيضاً الدعم".

وشكّلت الآلية الأوروبية للحماية المدنية عام 2001 لإتاحة التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي في مجال تقديم الدعم ونشر إمكاناتها في العالم في حال وقوع حالة طارئة واسعة النطاق، لا يمكن للدفاع المدني المحلي في البلد المعني التكفل بها وحيداً.

وشغّل الاتحاد أيضاً نظام "كوبرنيكوس" لتحديد الخرائط عبر الأقمار الاصطناعية لمساعدة السلطات اللبنانية على تقييم حجم الخسائر، كما أوضح المفوض الأوروبي.