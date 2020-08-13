ليتوانيا تصنف حزب الله منظمة إرهابية

صنفت ليتوانيا حزب الله اللبناني، الخميس كمنظمة "إرهابية" كما حظرت دخول جميع الأفراد المرتبطين بالتنظيم المدعوم من إيران إلى أراضيها لمدة 10 سنوات.

وقال ليناس لينكيفيسيوس وزير الخارجية "بعد تلقي معلومات قيمة من شركائنا، يمكننا أن نفترض أن حزب الله يعمل وفقًا لمبادئ التنظيم الإرهابي". وأضاف لينكيفيسيوس، دون الخوض في التفاصيل "أن بعض الأشخاص في الحزب يشكلون تهديدًا للأمن القومي في ليتوانيا."

موقف الدول من حزب الله

وظهر حزب الله كمجموعة حرب عصابات في الثمانينيات، بتمويل من إيران لمحاربة الجيش الإسرائيلي الذي احتل جنوب لبنان. وتميزت حرب العصابات بهجمات القناصة والقنابل المزروعة التي استهدفت الجنود الإسرائيليين.

وانسحبت إسرائيل من لبنان في مايو/أيار 2000.

وصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لجماعة حزب الله "بالإرهابي" في أعقاب الهجوم على حافلة سياحية في بلغاريا عام 2012. كما تعتبر كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب بريطانيا وألمانيا وجامعة الدول العربية ودول الخليج العربية، حزب الله منظمة إرهابية.