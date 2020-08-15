برلين تدافع عن قرارها تصنيف إسبانيا "منطقة خطر" بسبب فيروس كورونا

دافع وزير الصحة الألماني ينس سبان عن قرار إعلان بلاده إسبانيا وجزر البليار "مناطق خطرة" بسبب فيروس كورونا.

وأصبح يتوجب على المسافرين الخضوع لفحوصات إجبارية وحجر صحي لمدة أسبوعين بعد الوصول من هناك.

وفي تصريحات لصحيفة بيلد السبت قال سبان إنه يعرف "مدى حب الألمان لإسبانيا كوجهة لقضاء العطلات. لكن الأعداد هناك ترتفع بسرعة وبسرعة كبيرة ".

وتوفر تقدم اختبارات مجانية لفيروس كورونا في المطارات، ويمكن لأولئك الذين تأتي نتائج فحوصاتهم سلبية تجنب الحجر الصحي لكامل المدة التي تبلغ 14 يوماً.

ووفقاً لمعهد روبرت كوخ فإن جزر الكناري الإسبانية لا تعتبر منطقة خطر، في حين تصنف خطرة معظم الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة، والعديد من المناطق داخل الاتحاد المكون من 27 دولة.