درجات الحرارة المرتفعة تقتل أطنانا من الأسماك في بحيرة فرنسية

عثر على أطنان من الأسماك ميتة في بحيرة فرنسية حيث تقترب درجة حرارة المياه من 29 درجة مئوية

وتم العثور على ما يقارب عشرة أطنان من الأسماك ميتة في بحيرة إنغين ليه بان بمنطقة فال دواز في شمال فرنسا. وأرجع العلماء سبب موت هذه الأسماك بموجة الحر الأخيرة التي ضربت المنطقة.

وقال جان بيير إنجالبير، رئيس الاتحاد المشترك المسؤول عن إدارة المياه المحلية، SIARE، إن "الحرارة ونقص إمدادات المياه النظيفة والنقية أدى إلى انخفاض الأكسجين في البحيرة، مما تسبب في موت الأسماك".

وانخفض مستوى هذه البحيرة الاصطناعية التي تبلغ مساحتها 40 هكتارًا وعمقها متر واحد بنحو 20 سم بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه التي قاربت 29 درجة خلال موجة الحر الأخيرة، وفقًا لمجلس مدينة إنجي في غرب البلاد.

وتفاديا لكارثة بيئية، أقامت السلطات حاليا نظامًا خاصا لتزويد المياه بالأكسجين وخططت لحوض ترشيح في المنبع. وقالت جمعية حماية الحيوان باريس أنيموا زوبوليس باز Paris Animaux Zoopolis PAZ "إن هذه الكارثة كانت متوقعة" حيث دعت في وقت لسابق إلى تطوير نظام الضخ، في ضوء موجة الحر القادمة.

وتدق الجمعية ناقوس الخطر وتعبر عن قلقها الكبير من حدوث "كارثة ثانية" قد تشمل الطيور المحلية بسبب رداءة المياه الموجودة في البحيرة.

تشتهر البحيرة باستضافة أنواع متعددة من الكائنات مثل أسماك الشبوط والصراصير والكراكي الرمحي والأنقليس.